V Čunove kandidujú na starostu dvaja, v Jarovciach traja uchádzači

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Čunovo kandidujú na post starostu dvaja uchádzači. Sú nimi súčasná starostka Gabriela Ferenčáková a podnikateľ Marián Krist. V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa chcú starostom stať traja kandidáti, a to súčasný starosta Pavel Škodler, mestský a krajský poslanec Jozef Uhler či elektrotechnický inžinier Albín Valovič. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre TASR poskytli zapisovateľky miestnych volebných komisií.V Čunove sa Ferenčáková bude uchádzať o hlasy voličov vo voľbách ako kandidátka opozičných strán SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova a Zmena zdola. Podnikateľ Krist kandiduje ako nezávislý. Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva v Čunove kandiduje 16 uchádzačov. V Jarovciach zabojujú v novembrových voľbách o post starostu mestskej časti dvaja nezávislí kandidáti, ktorými sú Škodler i Uhler, a s podporou strany NAJ – nezávislosť a jednota kandiduje Valovič. Do sedemmiestneho jarovského zastupiteľstva kandiduje desať uchádzačov.Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, mali 11. septembra posledný deň na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby. Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania.