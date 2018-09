V Nórsku odsúdili inžiniera iránskeho pôvodu, navádzal na terorizmus

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 24. septembra (TASR) - Na dva a pol roka väzenia odsúdili v pondelok v Nórsku 51-ročného muža, ktorého usvedčili z trestných činov súvisiacich s terorizmom. Informovala o tom agentúra AP.Súd v rozsudku konštatoval, že Nór - inžinier iránskeho pôvodu - poskytoval online inštrukcie, ako vykonať teroristické útoky, a naliehal na iných, aby tak učinili.Podľa súdu muž od januára 2014 až do svojho zatknutia 11. mája 2015 taktiež vyzýval teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), aby zabila zajatých pilotov jordánskeho a sýrskeho letectva.Muža zatkli priamo v strojárskej firme Aker Solutions, kde pracoval. Na základe zákona o ochrane osobných údajov súd jeho meno nezverejnil.Muž na súde poprel, že by vyzýval na teroristické útoky. Tvrdil, že jeho plánom bolo preniknúť do IS, aby ho zničil zvnútra.