V Dánsku zatkli bojovníka IS deportovaného späť do vlasti

Kodaň 11. novembra (TASR) - Dvadsaťosemročného dánskeho občana, ktorého v pondelok Turecko deportovalo domov do Dánska, zatkla kodanská polícia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.V utorok muža čaká predbežné vypočutie na súde v Kodani, uviedla polícia, ale ďalšie podrobnosti neuviedla.Niekoľko dánskych médií muža identifikovalo ako Ahmada Salema el-Haja narodeného v dánskom meste Aarhus, ktorý do Sýrie odišiel v roku 2013 s úmyslom pripojiť sa k militantom Islamského štátu (IS).Dánsko ho v priebehu nasledujúceho roka v neprítomnosti obvinilo z terorizmu a bol na neho vydaný aj medzinárodný zatykač.El-Haj na začiatku roka 2017 utrpel pri bombovom útoku v Sýrii ťažké zranenia a odvtedy bol na vozíčku.Neskôr sa mu spolu s jeho sýrskou manželkou a ich dvoma deťmi podarilo nelegálne dostať do Turecka. Turecké úrady ich zatkli pri pohraničnom meste Kilis v decembri 2017.El-Haja v Turecku odsúdili na štyri roky a dva mesiace väzenia, ale podmienečne ho prepustili na slobodu. Od leta sa nachádzal v tranzitnom stredisku, informovala televízna stanica DR.