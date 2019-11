Video: SpaceX vyslala do vesmíru ďalších 60 minisatelitov, jeden z nich zrejme bude robiť problémy

Jeden satelit by mohol robiť problémy

Cieľom je poskytovať vysokorýchly internet

11.11.2019 (Webnoviny.sk) - Súkromná spoločnosť SpaceX Elona Muska vypustila do vesmíru 60 minisatelitov, ktoré sú súčasťou obežnej siete zameranej na poskytovanie celosvetového internetového pokrytia. Na obežnú dráhu ich v pondelok ráno z Mysu Canaveral vyniesla raketa Falcon 9. Súbor satelitov, z ktorých každý váži 260 kilogramov, sa tak pridal k ďalším 60 družiciam, ktoré tam spoločnosť vyslala v máji.Pri lete spoločnosť už po štvrtý raz použila vo Falcon 9 ten istý raketový stupeň. Zároveň to bolo po prvý raz, čo použila aj predtým použitý aerodynamický kryt v čelnej časti rakety.Satelity by podľa spoločnosti mali manévrovať ešte vyššie ako predošlé družice a použijú pri tom kryptónové motory.Jeden z nich by však podľa SpaceX mohol byť problematický, preto v prípade, že by mal problém ísť ďalej nad počiatočnú orbitu vo výške 280 kilometrov, dostane príkaz na návrat na Zem a zhorí v atmosfére. Každý zo satelitov má autonómny systém, vďaka ktorému sa môže vyhnúť vesmírnemu odpadu.Družice sú súčasťou siete Starlink, ktorej cieľom je poskytovať na celom svete vysokorýchlostný internet. Musk chce na obežnú dráhu vyslať tisíce takýchto satelitov.Samotnú internetovú službu chce sprístupniť na budúci rok v Kanade a na severe USA, celosvetové pokrytie v obývaných oblastiach by malo nasledovať po 24 vypusteniach satelitov.Podobné ambície s celosvetovým širokopásmovým pripojením na internet má okrem SpaceX viacero spoločností. Okrem iných napríklad OneWeb a Amazon.