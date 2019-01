V Davose zazneli obavy z ruského zásahu do volieb na Ukrajine

Na snímke Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Davos 24. januára (TASR) - Ukrajinské vedenie a jeho západní podporovatelia vyjadrili obavy z ruského zasahovania do ukrajinských prezidentských volieb, ktoré sa budú konať v marci. Vyjadrenia odzneli vo štvrtok na konferencii organizovanej popri zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.uviedol pre tlačovú agentúru AFP ukrajinský prezident Petro Porošenko.Bývalý americký minister zahraničných vecí John Kerry na danej konferencii uviedol, že. Podľa neho bude marcové hlasovanie dôležité pre každého, kto podporuje slobodné voľby bez zasahovaniaŠéfka kanadskej diplomacie Chrystia Freelandová v Davose uviedla, že Ukrajina jena testovanie metód zasahovania, ktoré sa potom používajú inde.vyhlásila.Kremeľ dlhodobo odmieta akékoľvek miešanie sa do vnútorných záležitostí cudzích krajín. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Porošenka z toho, že využíva napätie panujúce medzi Ruskom a Ukrajinou na posilnenie vlastnej popularity pred marcovými voľbami novej hlavy štátu.Porošenko, ktorého zvolili za prezidenta v roku 2014 po tom, ako ľudové protestné hnutie viedlo k zosadeniu jeho proruského predchodcu Viktora Janukovyča, čelí ťažkému predvolebnému boju, hoci kandidatúru ešte oficiálne nepotvrdil.Nedávne prieskumy verejnej mienky totiž ukázali, že sa nachádza za bývalou ukrajinskou premiérkou Julijou Tymošenkovou, ktorá sa dostala do povedomia medzinárodného spoločenstva v roku 2004 počas protikorupčných protestov tzv. oranžovej revolúcie.Švédsky expremiér Carl Bildt na davoskej konferencii uviedol, že presadzovanie populistickej politiky, napríklad znižovania cien za plyn, ako to navrhuje Tymošenková a ďalší prezidentskí kandidáti, je "nezodpovedné".Porošenko prirovnal Tymošenkovú k venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi, ktorého krajina sa dlhodobo nachádza v hlbokej hospodárskej a politickej kríze.Konferenciu s názvom Ukrajinské raňajky zorganizovala nadácia ukrajinského oligarchu Viktora Pinčuka, ktorý patrí medzi najbohatších ľudí na Ukrajine.