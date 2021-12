V decembri môžete pozorovať dva meteorické roje, Vianoce budú s kométou

Obloha nerušená jasom mesiaca

Kométa bude viditeľná celú noc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2021 - V nadchádzajúcich dňoch bude na oblohe možné sledovať dva meteorické roje. Ako v tlačovej správe uvádza Slovenská akadémia vied, od piatka 17. decembra do 26. decembra bude „činný" meteorický roj U Midy, ktorý je známy aj pod názvom Ursidy.Jeho objaviteľom je zakladateľ observatória na Skalnatom Plese astronóm Antonín Bečvář, ktorý ho prvýkrát pozoroval 22. decembra 1945.„Roj Ursíd súvisí s periodickou kométou 8P/Tuttle, ktorej obežná doba je 13,6 roka. V maxime by sme tento rok mohli vidieť približne 10 meteorov za hodinu, podmienky na pozorovanie však nebudú veľmi priaznivé – Mesiac bude počas maxima, 22. decembra, tri dni po splne,“ vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.Naopak, po Vianociach budú podľa SAV vynikajúce podmienky na pozorovanie každoročného meteorického roja Kvadrantíd, ktorý je činný od 30. decembra do 7. januára 2022. Nočná obloha pritom nebude rušená jasom Mesiaca, pretože v čase maxima bude len jede deň po nove. „Maximum roja nastane 3. januára. Bude trvať len niekoľko hodín. Prevažná väčšina meteorov sa objaví od zotmenia do polnoci a pozorovať budeme môcť až 45 meteorov za hodinu,“ zdôraznil Svoreň.Zároveň SAV uvádza, že ani tohtoročné vianočné sviatky nebudú na Slovensku bez kométy. Cez Vianoce a aj po Novom roku totiž budú výborné podmienky na pozorovanie krátkoperiodickej kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko, pričom vzhľadom na jej jasnosť okolo 10. magnitúdy postačí pozorovateľom aj malý ďalekohľad.V decembri kométa vychádza dve hodiny po západe Slnka, začiatkom januára bude viditeľná celú noc.