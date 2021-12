Video: Šťastný nový rok 2 Dobro došli oslávili v Prahe i v Bratislave

Romantická komédia Šťastný nový rok 2 Dobro došli mieri do českých kín. Pri príležitosti uvedenia novej snímky sa jej tvorcovia a herci stretli v stredu (15. 12.) večer naraz na dvoch miestach. V Prahe na nábreží Vltavy oslavovali herecké hviezdy Dagmar Havlová, Jiří Bartoška a Ján Koleník, v Bratislave sa k nim pripojili kolegovia zo Slovenska. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.



Šťastný nový rok 2 sa nakrúcal v máji v Chorvátsku, herci si filmovanie pokračovania úspešnej česko-slovenskej snímky pri Stredozemnom mori užívali. "Bol som šťastný, že sme mohli po všetkých tých lockdownoch vycestovať a nakrútiť to. Nie je to v súčasnosti samozrejmosť," spomína Koleník, ktorý vstup snímky do českých kín oslávil v Prahe spolu s Dagmar Havlovou a Jiřím Bartoškom. Na Slovensku sa k nim pripojili Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková, Jozef Vajda, Tomáš Maštalír, Marek Majeský a tiež producentka Adriana Kronerová a režisér filmu Jakub Kroner. Filmové lásky a priatelia si na úspech filmu pripili netradične, prostredníctvom internetového prepojenia.



"Najprv som bola veľmi rada, lebo v máji som v Chorvátsku nebola veľmi dávno a na všetkých som sa veľmi tešila," prezradila Emília Vášáryová. "Ale potom som to mala trochu komplikovanejšie, pretože zrazu otvorili naše divadlo a ja som v ňom musela skúšať a na filmovanie dochádzať," vysvetlila herečka, ktorá si však samotné nakrúcanie a voľný čas v Chorvátsku vychutnala. "S Dagmar Havlovou sme si spravili pekné výlety. Ona je veľká cestovateľka, tak som sa k nej pripojila a bola rada, že môžem s ňou pochodiť," dodala.





Príbeh filmu sa začína na Silvestra, keď Marek (Ján Koleník) požiada Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč udalostí, predchádzajúci ich svadbe v pri "česko-slovenskom" mori v Chorvátsku. Trojica Haniných priateliek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a ich rodiny opäť vnášajú do zdanlivo jednoduchej prípravy svadby dobrodružstvo, napätie, zábavu a niekedy aj drámu. Všetci v podstate nechtiac robia všetko pre to, aby zamilovanej dvojici svadbu skomplikovali alebo ich vlastným príkladom odradili, až tak, že k nej skoro ani nedôjde.



Romantickú komédiu Šťastný nový rok 2 Dobro došli uvedú české kiná v predpremiére 26. decembra a v premiére 30. decembra.