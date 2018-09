V Detroite sa rozlúčili s kráľovnou soulu Arethou Franklinovou

Z pohrebu speváčky Arethy Franklinovej v Detroite, 31. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 1. septembra (TASR) - Rodina, priatelia, hudobníci a fanúšikovia sa prišli v piatok naposledy rozlúčiť so zosnulou americkou speváčkou Arethou Franklinovou. Na pohrebe kráľovnej soulu v chráme Greater Grace v jej rodnom Detroite v štáte Michigan jej vzdali poctu aj bývalý americký prezident Bill Clinton či známy hudobník Stevie Wonder. Informovali o tom z noci na sobotu agentúry AP a Reuters.Na poslednej rozlúčke, ktorá trvala vyše šesť hodín, odzneli modlitby i známe piesne zosnulej speváčky. V úvode pohrebu vystúpil Orchester Arethy Franklinovej s jej viacerými slávnymi piesňami ako I Say a Little Prayer či Angel. Počas večera zaspievali aj mnohé gospelové piesne.Pastor William J. Barber II počas smútočného prejavu uviedol, že Arethin spev spochybňoval nenávisť, lži, rasizmus a nespravodlivosť a dodal, že ". Americký spevák Smokey Robinson, speváčkin dlhoročný priateľ, si zas zaspomínal, ako ju prvýkrát počul hrať na klavír, keď mal osem rokov a že po zvyšok života si boli blízki.Na obrade bol prítomný aj bývalý americký prezident Bill Clinton. Podľa neho mala speváčka. Počas smútočného prejavu dodal, že bol Franklinovej obdivovateľom už dávno predtým, ako sa stal prezidentom. Načrtol jej životnú cestu, chválil ju ako niekoho, kto "žil s odvahou, síce nie bez strachu, ktorý však prekonal".Americká speváčka a herečka Jennifer Hudsonová vzdala Franklinovej hold piesňou Amazing Grace a speváčka Ariana Grande zas jedným z najväčších hitov kráľovnej soulu (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.Bývalí americkí prezidenti George W. Bush a Barack Obama sa rozlúčky so zosnulou nezúčastnili, ale obaja poslali list. Podľa BushaObama zas vyzdvihol jejPredtým, než bola bronzová rakva pokrytá zlatom uzavretá, bolo možné vidieť Franklinovej telo odeté do zlatých šiat. Ceremóniu ukončil svojím vystúpením americký hudobník Stevie Wonder.Verejnosť na obrad nemala prístup, avšak mohla sa prísť s kráľovnou soulu rozlúčiť v dňoch 28. a 29. augusta pred Múzeom africko-amerických dejín Charlesa Wrighta v Detroite.Franklinovú pochovajú na cintoríne Woodlawn, kde už odpočíva jej otec reverend C.L. Franklin a taktiež jej dve sestry, brat a synovec.Speváčka zomrela 16. augusta vo veku 76 rokov na rakovinu pankreasu.Franklinová počas svojej dlhej kariéry získala 18 cien Grammy vrátane tej za celoživotný prínos. V roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rokenrolovej siene slávy. V roku 2005 jej udelili Prezidentskú medailu slobody - najvyššie civilné vyznamenanie v USA. V roku 2009 spievala na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.