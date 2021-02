V Detve klesá počet obyvateľov, rodí sa menej detí a pribúda viac úmrtí

Viac ľudí si odhlásilo trvalý pobyt ako prihlásilo

Podľa matriky sa v Detve nenarodil nikto

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ku koncu roka 2020 žilo v Detve 14 044 obyvateľov. Rok predtým to bolo 14 209, čo znamená zníženie o 165 obyvateľov. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Milan Suja, hlavným dôvodom je, že sa rodí menej detí.Ďalším dôvodom je viac úmrtí ako v minulých rokoch, pričom viacerí ľudia zomreli priamo na ochorenie COVID-19, alebo ho mali diagnostikované, ale nemuselo byť priamou príčinou úmrtia.„Ľudia umierali a stále umierajú aj na iné ochorenia a v súčasnosti je iba ťažké určiť, do akej miery priebeh týchto ochorení ovplyvnila súčasná situácia a stav preťaženého zdravotníctva. Na podrobnejšie štúdie si ešte nejaký ten mesiac a možno aj rok budeme musieť počkať,“ uvádza hovorca s tým, že podľa údajov z evidencie obyvateľstva zomrelo vlani 192 obyvateľov Detvy. Rok predtým to bolo 161, v roku 2018 141 a v roku 2017 156 obyvateľov.„Priamo v Detve v roku 2020 umrelo 94 ľudí. Je to číslo z detvianskej matriky, ktoré nám nič nehovorí o úmrtiach obyvateľov mesta, keďže tí môžu zomrieť a aj zomierajú v iných mestách. Naproti tomu v Detve umierajú aj ľudia z iných miest a obcí, napríklad v Liečebni pre dlhodobo chorých alebo v Domove dôchodcov,“ objasňuje Suja. Dodáva, že dôležitým ukazovateľom pre vývoj celkového počtu obyvateľov mesta je sťahovanie ľudí. V roku 2020 sa na trvalý pobyt prihlásilo v Detve 122 ľudí a až 189 sa v rovnakom období z trvalého pobytu v Detve odhlásilo.Najdôležitejším číslom v tejto štatistike je vývoj pôrodnosti. „Podľa zápisu v matrike sa vlani v Detve nenarodil nikto, keďže v meste už dávno pôrodnica nefunguje. Malí Detvania sa rodia vo Zvolene, v Lučenci alebo aj v iných mestách. Podľa údajov z evidencie obyvateľstva pribudlo vlani v Detve 129 novorodencov, z toho je 71 chlapcov a 58 dievčat,“ konkretizoval hovorca.Medzi najobľúbenejšie ženské mená patrili vlani Emma alebo Ema, Natália, Adela a z mužských to boli Peter, Jakub, Martin, Matej, Adam a Michal.