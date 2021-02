Záujem o bločkovú lotériu klesá, ministerstvo financií rozhodne o jej ďalšej budúcnosti

Efektívnejšie nástroje na daňové podvody

Milión eur ročne na prevádzkovanie

6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Záujem o národnú bločkovú lotériu z roka na rok klesá. Ministerstvo financií SR teraz v čo najkratšom čase rozhodne o jej ďalšej budúcnosti. Definitívne rozhodnutie predstaví rezort v najbližších dňoch. O tom, či prevádzkovanie národnej bločkovej lotérie má ešte zmysel alebo nie, diskutovali na spoločnom stretnutí zástupcovia ministerstva financií, štátnej lotériovej spoločnosti Tipos a finančnej správy.O ďalšom fungovaní lotérie diskutujú už dlhšie. „Čím ďalej, tým viac sme presvedčení, že fungovanie národnej bločkovej lotérie tak, ako ho poznáme dnes, už nemá význam,“ skonštatoval minister financií SR Eduard Heger . Zároveň doplnil, že v súčasnosti majú už modernejšie a efektívnejšie nástroje pre boj s daňovými podvodmi v oblasti evidencie tržieb. Zaviedli napríklad eKasu, takže dôvody na prevádzkovanie národnej bločkovej lotérie z roku 2013 nie sú podľa Hegera aktuálne.„Zo štatistík jasne vidíme, že národná bločková lotéria sa stala pre niektorých hráčov iba výhodným biznisom,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tipos Marek Kaňka . Kým na začiatku fungovania sa pravidelne do žrebovania zapájalo podľa neho 500-tisíc hráčov, teraz je to len 19-tisíc hráčov. Kontinuálne klesá aj počet registrovaných dokladov.„Odhliadnuc od toho, že prevádzkovanie bločkovej lotérie stojí spoločnosť Tipos takmer 1 mil. eur ročne, existenciou QR kódov na pokladničných dokladoch sa jej prevádzkovanie míňa akémukoľvek efektívnemu účinku,“ dodal Kaňka.Na stretnutí informoval o boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom prostredníctvom eKasy prezident finančnej správy Jiří Žežulka. „Vďaka online evidencii tržieb vieme presne určiť, či niektorá prevádzka vydáva, alebo nevydáva pokladničné doklady. Zároveň v prípade, že občan nedostane pokladničný doklad alebo dostane falošný pokladničný doklad, má dnes veľmi jednoduchý nástroj na to, aby nás o tom informoval. Tým je obľúbená aplikácia Over doklad,“ dodal Žežulka.