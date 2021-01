V dolnej časti povodia Bodrogu hrozia povodne, meteorológovia varujú aj pred poľadovicou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 2. stupňa pred povodňami v dolnej časti povodia Bodrogu. Informoval o tom na svojej stránke. Pre okresy Trebišov a Michalovce platia do piatka 29. januára do 10:00.Meteorológovia zároveň vydali výstrahy 1. stupňa pred poľadovicou. Tá sa bude vyskytovať do piatka 29. januára do 10:00 v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.