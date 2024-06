V Dolnej Krupej pripravujú rozprávkový festival

Program bude prebiehať na viacerých stanovištiach

Na festival pohodlne kyvadlovou dopravou

6.6.2024 (SITA.sk) -Rodinné podujatie sa uskutoční už po šiestykrát v prostredí klasického anglického parku, ktorý patrí ku kaštieľu v obci Dolná Krupá. Oficiálny začiatok je naplánovaný na 10:00 h., no brány festivalu sa otvárajú už od 9:00 h., pričom všetky aktivity potrvajú až do polnoci."Už šesť rokov organizujeme jedinečný fantazijný festival na Slovensku, ktorý oživuje malebný park v Dolnej Krupej a otvára bránu do sveta fantázie všetkým deťom aj ich rodičom. Tohtoročný program prinesie niečo úplne nové – zavítajú k nám umelci zo zahraničia, konkrétne z Portugalska, Nemecka, Česka a ďalších krajín. Spomeniem aj, že po prvýkrát na Slovensku predvedú svoje umenie Bábika Julie Artistic a Cirkus Tety, ktorí vystúpia s akrobaciou, divadlom, tancom a možno prinesú aj jemné napätie," vysvetľuje zakladateľka festivalu Nikola Gergely.Festival ponúkne naraz až šesť pódií. Organizátori avizujú, že mapka zavedie každého návštevníka k programu podľa jeho záujmu. Pódium 3 Holúbky pobaví tancom víl, čítaním rozprávok či koncertami hudobníčky Fíha Tralala a detskej cimbalovej hudby Dolná Krupá."Bolo náročné skĺbiť celú rozprávkovú scénu, no nakoniec sa nám všetko podarilo, a tešiť sa teda môžete na nabitý program, ako aj na vylepšenú gastrozónu. Detičkám prečíta rozprávky známy herec Braňo Mosný a odporúčame nezmeškať ani novinky festivalu, ako zrkadlový vojačik, dvojmetrový chodiaci drak či úplne nové stanovište Autíčkovo. Neuveríte, ale pozvánku prijali aj Dlhý, Široký a Bystrozraký," dodáva Nikola GergelyPočas celého dňa budú pre návštevníkov pripravené divadelné predstavenia, kreatívne workshopy a prednášky zamerané na osobný rozvoj. Pre najmenších bude pripravené špeciálne miesto na spanie s drevenými postieľkami. Staršie deti do 13 rokov zasa poteší novinka - hľadanie dračieho pokladu.Šiesty ročník obľúbeného podujatia vyvrcholí večerným programom, ktorý odštartuje o 20:15 h. rytmickou bubnovačkou na čele so svetluškovým sprievodom. Svetelné akrobacie budú pokračovať UV svetlami o 21:15 h. a o 21:45 h. sa návštevníci môžu tešiť na neopakovateľnú LED šou, do ktorej sa môžu zapojiť so svojimi mobilnými svetielkami. Všetko to zakončí jedinečná cirkusantská ohňová šou s chrliacim drakom o 22:10 h.Počas Lestivalu bude premávať pravidelná kyvadlová doprava z Trnavy, ktorá je od Dolnej Krupej vzdialená 15 minút."Aj v tomto roku nebude núdza o dopravu, pretože na Lestival vás zavezie známy autobus Lestibus, ktorý bude jazdiť zo železničnej stanice v Trnave, kde vás ihneď privítajú dve víly, ktoré vám prezradia prvotné informácie k podujatiu. Ďalej bude pokračovať na zastávku na Zelenom kríčku od 8:00 h. do 21:00 h., pričom premávať bude každú polhodinu," dodáva Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.Deti do 2 rokov majú vstup na festival zdarma, všetci starší ako dva roky musia mať zakúpené lístky v cene 19,00€. Rodinná vstupenka pre dvoch dospelých a dve deti vás vyjde 64,00€.Všetky dôležité informácie nájdete na stránke lestival.sk alebo na Facebooku LEStival. Informačný servis