V Dolnom Kubíne spília topole pri Orave, podľa odborníkov sú rizikové

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 7. októbra (TASR) – Dolnokubínska samospráva začala v pondelok s výrubom stromov na nábreží rieky Orava. Dôvodom je prestarnutie topoľov či hniloba v kmeňoch, ktorú zistili odborníci po preskúmaní zdravotného stavu stromov. Radnica plánuje každý vyrúbaný strom nahradiť troma novými.Na výrub vydali povolenie kompetentné úrady. Práce by mali trvať do konca týždňa.povedal na pondelkovom brífingu dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.Na odporúčanie Komisie pre revitalizáciu zelene a environmentálny rozvoj pristúpilo mesto k zadaniu úlohy na expertízny posudok. Ten realizoval zvukovým tomografom Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, ktorý odhalil riziko stability kmeňa v prípade dvoch posudzovaných stromov. Pre veľký počet preschnutých konárov a hnilobu však navrhol odstránenie všetkých topoľov.doplnila členka komisie revitalizácie zelene Oľga Removčíková.Ide o desať topoľov čiernych, ktoré majú viac ako 60 rokov. Súčasťou výrubu bude aj jedna lipa, ktorá sa nachádza priamo v Parku Martina Kukučína. Podľa Removčíkovej bol výsledok expertízy pre všetkých prekvapením.zhodnotila.Výrub stromov budú realizovať technické služby v spolupráci so špecializovanou firmou. Od polovice októbra bude mesto realizovať náhradnú výsadbu. Podľa primátora dala radnica spracovať dve vizualizácie v danej oblasti.dodal Prílepok.Výber náhradných stromov ešte nie je konečný, definitívne stanovisko k nemu by mala dať ešte Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja. Na náhradnú výsadbu je vyčlenených 7000 eur, z mestského rozpočtu bude na ňu smerovať 5000 eur a zvyšných 2000 sa podarilo mestu získať z projektu Žilinského samosprávneho kraja.