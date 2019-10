Počet zásielok predložených colnému úradu vzrástol takmer o polovicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 7. októbra (TASR) – Množstvo zásielok predložených za prvých deväť mesiacov tohto roka pobočke Colného úradu Bratislava Pošta na colné konanie medziročne narástlo takmer o polovicu na 7,2 milióna. Ich počet sa každý rok zvyšuje, informovala v pondelok Finančná správa (FS) SR. Pre porušenia práv duševného vlastníctva zaistili príslušníci finančnej správy doposiaľ 80 zásielok, v ktorých boli napríklad značkové športové a dámske topánky, kabelky či mobilné telefóny.spresnila hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová. Zo štatistík vyplýva, že v roku 2016 bolo na uvedenej pobočke predložených 3,969 milióna zásielok.dodala hovorkyňa.Pobočka Colného úradu Bratislava Pošta je jednou z piatich na Slovensku určených na prerokovávanie poštových zásielok predkladaných Slovenskou poštou a colne prerokováva zásielky s pôsobnosťou pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a sčasti Trenčiansky kraj.Finančná správa upozornila, že v prípade dovozu zásielok z tretích krajín prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta si treba pozorne prečítať pokyny uvedené na poštovom oznámení. Často sa totiž stáva, že príjemcovia zásielky prídu colne prerokovať zásielku bez toho, aby si priniesli internetovú objednávku tovaru v zásielke. Informácie o colnom konaní pre verejnosť možno nájsť na portáli finančnej správy.Pravidlá dovozu tovaru z krajín mimo EÚ sa ale budú meniť. V súčasnosti sú zásielky do hodnoty 22 eur oslobodené od DPH a do hodnoty 150 eur oslobodené od cla. Od 1. januára 2021 vstúpi do platnosti smernica EÚ, na základe ktorej budú všetky dovážané zásielky z tretích krajín podliehať platbe DPH.