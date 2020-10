V doplnkových komunálnych voľbách si ľudia zvolili nového starostu až v 33 obciach

Nového starostu si zvolili občania v 33 obciach Slovenska a chýbajúci počet poslancov zastupiteľstva v 19 obciach SR. V tlačovej správe o tom informovalo oddelenie komunikácie

Najtesnejší rozdiel boli štyri hlasy

V niektorých obciach chýbali kandidáti

6.10.2020 (Webnoviny.sk) -V doplnkových voľbách, ktoré sa konali 3. októbra v 48 obciach, boli najúspešnejší nezávislí kandidáti. Spolu ich bolo 23. Nasledovali kandidáti Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), tých si ľudia zvolili v troch obciach a jedného starostu v koalícii s KDH. Dvoch úspešných kandidátov malo hnutie Sme rodina.Na sobotňajších voľbách sa zúčastnilo 35,9 percenta z celkového počtu 32 452 oprávnených voličov. Svoje volebné právo tak využilo 11 643 občanov. Najvyššia účasť na úrovni 74 percent bola vo východoslovenskej obci Beša (okres Michalovce).Najmenší podiel voličov využilo svoje volebné právo v obci Sasinkovo (okres Hlohovec), kde prišlo voliť len 17 spomedzi 711 voličov, čo predstavuje účasť na úrovni 2,39 percenta. Najviac hlasovacích obálok, spolu 1 297, odovzdali ľudia v obci Ivanka pri Dunaji (okres Senec). Najmenej obálok, a to 11, odovzdali hlasujúci v obci Ondavka (okres Bardejov).Najtesnejší výsledok bol zaznamenaný v mestskej časti Košice-Poľov s 963 oprávnenými voličmi. Víťazný kandidát Roland Lacko tu predbehol svoju konkurentku o štyri hlasy a získal 241 hlasov. Rovnako o štyri hlasy zvíťazil kandidát na starostu v obci Figa (okres Rimavská Sobota) Norbert Máté, ktorý získal 74 hlasov.Súčasne bolo zvolených 26 nových poslancov do zastupiteľstiev v 19 obciach Slovenska. Pôvodne sa malo voliť 28 poslancov, ale v obciach Sasinkovo boli zvolení namiesto troch len dvaja poslanci a v Pribyline pre nedostatok kandidátov len jeden z dvoch poslancov.Súčasne v obciach Prosiek (okres Liptovský Mikuláš), Píla (okres Pezinok) a Ďurďoš (okres Vranov nad Topľou) sa voľby do zastupiteľstva nekonali, pretože nik nekandidoval.Na spracovaní výsledkov sa v sobotu podieľalo 110 pracovníkov ŠÚ SR, ktorí pracovali spolu v 27 sumarizačných útvaroch.