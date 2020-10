Ján Šanta je ďalším kandidátom na generálneho prokurátora, navrhol ho poslanec OĽaNO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ďalším kandidátom na post generálneho prokurátora je prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta . Do funkcie ho nominoval poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Gyimesi OĽaNO ). Informuje o tom vo svojom profile na sociálnej sieti. Okrem Šantu je už známym kandidátom Jozef Čentéš Predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO) agentúre SITA potvrdil, že nejde o oficiálneho kandidáta hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).„Máme prvého oficiálne prihláseného kandidáta. Nominoval ho poslanec Gyimesi, nie je to oficiálna nominácia OĽaNA,“ ozrejmil Vetrák.Návrhy kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora je možné podávať do 9. októbra. Voľba by sa mala uskutočniť na schôdzi NR SR, ktorá sa začína 24. novembra.