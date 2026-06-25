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25. júna 2026
V dôsledku horúčav odstavilo Francúzsko dva jadrové reaktory, chce ochrániť riečne ekosystémy
Energetická spoločnosť obmedzuje výrobu elektriny, aby zabránila ďalšiemu otepľovaniu vôd využívaných na chladenie elektrární. Francúzska energetická spoločnosť ...
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Francúzska energetická spoločnosť EDF vo štvrtok odstavila dva jadrové reaktory, aby zabránila vypúšťaniu príliš teplej chladiacej vody do riek, ktorých teplota počas rekordnej vlny horúčav výrazne stúpla.
Rastliny a živočíchy
Spoločnosť dočasne zastavila prevádzku jedného reaktora v jadrovej elektrárni Nogent-sur-Seine na rieke Seine a ďalšieho v elektrárni Bugey na rieke Rhône neďaleko Lyonu.
V elektrárni Nogent-sur-Seine už pred niekoľkými dňami obmedzila výkon ďalšieho reaktora.
„Cieľom je obmedziť nárast teploty medzi vodou odoberanou zo Seiny a vodou vypúšťanou späť do rieky, a tým chrániť vodné rastliny a živočíchy,“ uviedla spoločnosť EDF.
Environmentálne limity
Francúzske jadrové elektrárne využívajú riečnu vodu na chladenie reaktorov. Počas horúčav sa však teplota riek zvyšuje natoľko, že elektrárne musia obmedziť výrobu alebo reaktory dočasne odstaviť, aby neprekročili environmentálne limity určené na ochranu vodných ekosystémov.
EDF už začiatkom týždňa odstavila aj jeden reaktor v elektrárni Golfech na rieke Garonne a na ďalších pracoviskách znížila výkon.
Elektriny je dosť
Jadrové elektrárne vlani vyrobili takmer 70 percent elektrickej energie vo Francúzsku. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy RTE však ubezpečil, že krajina má aj napriek odstávkam dostatočné výrobné kapacity na pokrytie spotreby elektriny.
Zdroj: SITA.sk - V dôsledku horúčav odstavilo Francúzsko dva jadrové reaktory, chce ochrániť riečne ekosystémy © SITA Všetky práva vyhradené.
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