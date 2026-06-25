|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júna 2026
Ministerstvo práce pripravuje novelu sociálnoprávnej ochrany detí, chce zlepšiť podporu osamostatňovania sa mladých dospelých
Tagy: Centrum pre deti a rodiny náhradná starostlivosť Podpora rodiny sociálna kuratela sociálnoprávna ochrana detí
Štát prichádza s rozsiahlou novelou legislatívy, ktorá sa zameriava na modernizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a zavádza nové metódy práce s rodinami v krízových situáciách.
Zdieľať
25.6.2026 (SITA.sk) - Štát prichádza s rozsiahlou novelou legislatívy, ktorá sa zameriava na modernizáciu sociálnoprávnej ochrany detí a zavádza nové metódy práce s rodinami v krízových situáciách.
Ministerstvo práce pripravuje rozsiahlu novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Vytvoriť ňou chce podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré pomôžu predchádzať odňatiu dieťaťa zo starostlivosti rodičov. Zaviesť v nej chcú aj konferenčné modely práce na orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či zlepšiť podporu osamostatňovania sa mladých dospelých.
V novele rezort rieši aj personálne zabezpečenie orgánov určených na ochranu detí. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania.
„Návrh zákona obsahuje návrhy zamerané na podporu deinštitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti, a tiež návrh na utvorenie podmienok pre postupné riešenie personálneho zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zavedením personálneho štandardu,“ priblížil rezort práce v dôvodovej správe. Pripravený bol v spolupráci so zástupcami orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ústredím práce, centrami pre deti a rodiny či organizáciami pre medzinárodnú ochranu detí.
Ministerstvo práce chce zákonom vytvoriť podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré by pomohli predchádzať tomu, aby boli deti odňaté zo starostlivosti rodičov. Cieľom je tiež skvalitniť procesy sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení na zabezpečenie výkonu rozhodnutí súdu v centrách pre deti a rodiny.
Rezort plánuje novelou zaviesť do bežnej praxe aj konferenčné modely práce s ohrozenými deťmi a rodinami. Ide o metódy prípadovej konferencie a rodinnej konferencie. Hoci sa tieto metódy u nás už používajú, zatiaľ nepatria k bežnej praxi a v legislatíve ešte nie sú jednoznačne zakotvené.
Ministerstvo sa v návrhu zameriava aj na zlepšenie podmienok vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Opatrenia majú smerovať k zvýšeniu dostupnosti takzvaných dobrovoľných pobytov či rozšíreniu možností využívania ambulantných alebo terénnych opatrení. Nová legislatíva má tiež vytvoriť lepšie podmienky pre osamostatňovanie sa mladých dospelých tak, aby sa na tento proces pripravovali už pred dovŕšením plnoletosti, naučili sa manažovať osobné financie či aby sa mohli dostať k bývaniu.
Novela zákona sa okrem iného zameriava aj na zlepšenie personálneho zabezpečenia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Okrem toho, že ide o jednu z priorít v programovom vyhlásení vlády, rezort práce tak reaguje aj na obavy verejného ochrancu práv. Vo svojej správe totiž upozornil, že ide o menej atraktívnu profesiu, v ktorej je značná fluktuácia zamestnancov, čo podľa neho oslabuje možnosť získať stabilný a kvalitný personál.
Podľa údajov ministerstva práce orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len v minulom roku riešili vyše 90-tisíc prípadov detí z vyše 52-tisíc rodín. Aktuálny počet pracovných miest, kde zamestnanci vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v štátnej službe je 843, ďalších 70 pracovníkov poskytuje poradenské a psychologické služby.
Rezort práce aktuálne zavádza národný projekt, v rámci ktorého testuje zavedenie takzvaného personálneho a profesijného štandardu. V rámci štúdii sa ukázalo, že reálne počty prípadov na jedného zamestnanca výrazne presahujú skutočne zvládnuteľnú hranicu počtu prípadov. Testovanie zároveň poukázalo aj na problémy v ukončovaní jednotlivých prípadov, situáciu sťažuje tiež chýbajúci informačný systém, ktorý by poskytoval relevantné údaje.
„Pre plné zavedenie personálneho štandardu v jednotlivých agendách sa navrhuje utvorenie dostatočného časového priestoru s predpokladom postupného dopĺňania štátnozamestnaneckých miest financovaných zo štátneho rozpočtu v niekoľkých etapách. Od účinnosti zákona 1. apríla 2027 do ukončenia implementácie (po predĺžení) Národného projektu Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II bude tak, ako v súčasnosti výkon zabezpečovaný aj prostredníctvom Programu Slovensko. Po ukončení Národného projektu je naplánované postupné plnenie ustanoveného personálneho štandardu tak, aby 1. januára 2030 plnili orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovený personálny štandard,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce pripravuje novelu sociálnoprávnej ochrany detí, chce zlepšiť podporu osamostatňovania sa mladých dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce pripravuje rozsiahlu novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Vytvoriť ňou chce podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré pomôžu predchádzať odňatiu dieťaťa zo starostlivosti rodičov. Zaviesť v nej chcú aj konferenčné modely práce na orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či zlepšiť podporu osamostatňovania sa mladých dospelých.
V novele rezort rieši aj personálne zabezpečenie orgánov určených na ochranu detí. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania.
Podpora deinšitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti
„Návrh zákona obsahuje návrhy zamerané na podporu deinštitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti, a tiež návrh na utvorenie podmienok pre postupné riešenie personálneho zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zavedením personálneho štandardu,“ priblížil rezort práce v dôvodovej správe. Pripravený bol v spolupráci so zástupcami orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ústredím práce, centrami pre deti a rodiny či organizáciami pre medzinárodnú ochranu detí.
Ministerstvo práce chce zákonom vytvoriť podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré by pomohli predchádzať tomu, aby boli deti odňaté zo starostlivosti rodičov. Cieľom je tiež skvalitniť procesy sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení na zabezpečenie výkonu rozhodnutí súdu v centrách pre deti a rodiny.
Konferenčné modely práce s ohrozenými deťmi a rodinami
Rezort plánuje novelou zaviesť do bežnej praxe aj konferenčné modely práce s ohrozenými deťmi a rodinami. Ide o metódy prípadovej konferencie a rodinnej konferencie. Hoci sa tieto metódy u nás už používajú, zatiaľ nepatria k bežnej praxi a v legislatíve ešte nie sú jednoznačne zakotvené.
Ministerstvo sa v návrhu zameriava aj na zlepšenie podmienok vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Opatrenia majú smerovať k zvýšeniu dostupnosti takzvaných dobrovoľných pobytov či rozšíreniu možností využívania ambulantných alebo terénnych opatrení. Nová legislatíva má tiež vytvoriť lepšie podmienky pre osamostatňovanie sa mladých dospelých tak, aby sa na tento proces pripravovali už pred dovŕšením plnoletosti, naučili sa manažovať osobné financie či aby sa mohli dostať k bývaniu.
Zlepšenie personálneho zabezpečenia
Novela zákona sa okrem iného zameriava aj na zlepšenie personálneho zabezpečenia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Okrem toho, že ide o jednu z priorít v programovom vyhlásení vlády, rezort práce tak reaguje aj na obavy verejného ochrancu práv. Vo svojej správe totiž upozornil, že ide o menej atraktívnu profesiu, v ktorej je značná fluktuácia zamestnancov, čo podľa neho oslabuje možnosť získať stabilný a kvalitný personál.
Podľa údajov ministerstva práce orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len v minulom roku riešili vyše 90-tisíc prípadov detí z vyše 52-tisíc rodín. Aktuálny počet pracovných miest, kde zamestnanci vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v štátnej službe je 843, ďalších 70 pracovníkov poskytuje poradenské a psychologické služby.
Národný projekt
Rezort práce aktuálne zavádza národný projekt, v rámci ktorého testuje zavedenie takzvaného personálneho a profesijného štandardu. V rámci štúdii sa ukázalo, že reálne počty prípadov na jedného zamestnanca výrazne presahujú skutočne zvládnuteľnú hranicu počtu prípadov. Testovanie zároveň poukázalo aj na problémy v ukončovaní jednotlivých prípadov, situáciu sťažuje tiež chýbajúci informačný systém, ktorý by poskytoval relevantné údaje.
„Pre plné zavedenie personálneho štandardu v jednotlivých agendách sa navrhuje utvorenie dostatočného časového priestoru s predpokladom postupného dopĺňania štátnozamestnaneckých miest financovaných zo štátneho rozpočtu v niekoľkých etapách. Od účinnosti zákona 1. apríla 2027 do ukončenia implementácie (po predĺžení) Národného projektu Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II bude tak, ako v súčasnosti výkon zabezpečovaný aj prostredníctvom Programu Slovensko. Po ukončení Národného projektu je naplánované postupné plnenie ustanoveného personálneho štandardu tak, aby 1. januára 2030 plnili orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovený personálny štandard,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce pripravuje novelu sociálnoprávnej ochrany detí, chce zlepšiť podporu osamostatňovania sa mladých dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Centrum pre deti a rodiny náhradná starostlivosť Podpora rodiny sociálna kuratela sociálnoprávna ochrana detí
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Izraelsko-libanonské rokovania podľa Rubia pokračujú dobre, izraelský útok zabil vo štvrtok v Libanone troch ľudí
Izraelsko-libanonské rokovania podľa Rubia pokračujú dobre, izraelský útok zabil vo štvrtok v Libanone troch ľudí
<< predchádzajúci článok
V dôsledku horúčav odstavilo Francúzsko dva jadrové reaktory, chce ochrániť riečne ekosystémy
V dôsledku horúčav odstavilo Francúzsko dva jadrové reaktory, chce ochrániť riečne ekosystémy