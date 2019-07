V Dúbravke je pre obnovu radiály zvýšená prašnosť i premávka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 3. júla (TASR) - Pre modernizáciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave prichádza k dočasnému zníženiu komfortu bývania obyvateľov v mestskej časti Dúbravka. Týka sa to najmä ulíc Dúbravčická, Drobného a Janka Alexyho. Upozorňuje na to hlavné mesto.Štrk z koľajového spodku vyvážajú nákladné automobily do areálu dočasného staveniska Na vrátkach, kde sa prečistí a vozí sa naspäť na trať, kde bude tvoriť podklad nového povrchu.spresnil na sociálnej sieti magistrát.Stavebník bude preto vo zvýšenej frekvencii, trikrát za deň, kropiť a čistiť cesty, aby prašnosť bola čo najnižšia.podotkla samospráva. Ako tvrdí, po dvoch týždňoch sa má situácia aj na týchto troch uliciach dostať do normálu.V Bratislave sa 22. júna začala dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH. Potrvá do septembra 2020 a rozdelená bude na viacero etáp. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava vrátane výluky električiek. Hlavné mesto preto zaviedlo aj veľkú prázdninovú zmenu v cestovných poriadkoch a trasách električiek. Bližšie informácie o modernizácii radiály, dopravných obmedzeniach i zmenách v MHD nájdu ľudia na webe zvladneme.to.