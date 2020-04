V Dúbravke začali s rekonštrukciou OD Saratov, prevádzka nebude obmedzená (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2020 - V bratislavskej Dúbravke začali s rekonštrukciou Obchodného domu Saratov, hotová má byť do augusta. Mestská časť o tom informovala na svojej sociálnej sieti."Rekonštrukcia má zabrániť aj lietaniu a hniezdeniu vtákov v stropnej časti medzi dvomi budovami. Trvať by mala do augusta tohto roka, prebiehať má na etapy, bez obmedzenia prevádzky," uviedla Dúbravka.Obchodné centrum Saratov má dvoch vlastníkov, rekonštruovať sa začala jedna časť, v ktorej sú dnes potraviny a reštaurácia.OD Saratov patrí k najstarším obchodným centrám v Bratislave, stojí pri hlavnej komunikácii - Saratovskej ulici v Dúbravke. Má dve poschodia, 19 obchodných prevádzok a dve kaviarne a reštaurácie.