V Jasnej pripravujú najväčšiu skládku snehu na Slovensku, pomôže rýchlejšie rozbehnúť budúcu sezónu

Inovatívne zmeny

Prevádzkovatelia myslia na budúcnosť

Predaj Šikovnej sezónky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2020 - V lyžiarskom stredisku v Jasnej pracujú na najväčšom uskladnení snehu v jeho doterajšej histórii. Skládka snehu, takzvaná depónia, ktorá by mala pomôcť pri rýchlejšom rozbehu budúcej zimnej sezóny, vzniká v lokalite Koliesko.Prvýkrát si v Jasnej uloženie snehu vyskúšali počas experimentu v roku 2018. Vtedy sa podarilo odložiť 5-tisíc metrov kubických snehu, z ktorých do zimy vydržali približne dve tretiny.Tým, že uplynulá sezóna sa skončila predčasne, ostalo na zjazdovkách oveľa viac snehu a aj depónia bude tentoraz výrazne väčšia.„Pracujeme na nej už desať dní a chceli by sme si do nej odložiť viac ako 10-tisíc metrov kubických snehu. V porovnaní s premiérou pred dvoma rokmi budeme tentoraz namiesto vodných injektáží sneh stabilizovať vodou priamo. Zároveň vylepšíme spôsob zakrytia geotextíliou a UV fóliou, ktoré by mali udržať teplotu aj vlhkosť. Vďaka novému spôsobu spájania jednotlivých kusov fólie sa zakrytie stane kompaktnejšie a lepšie udrží chlad masy snehu. Zmena bude aj v spôsobe zaťaženia fólie, keď betónové kocky, ktoré boli použité pri experimente v roku 2018, nahradíme tento rok špeciálne ušitými vakmi, naplnenými štrkom, čím dosiahneme rovnomernejšie rozloženie zaťaženia. Tieto zmeny sú výsledkom našich vlastných skúseností z experimentu z roku 2018, keďže podobných projektov je v regióne strednej Európy stále veľmi málo a Jasná patrí v uskladňovaní snehu medzi priekopníkov,“ uviedol šéf lyžiarskych tratí v Jasnej Martin Kupčo.Uskladnený sneh by mal v novej zimnej sezóne poslúžiť nielen ako základ pre otvorenie zjazdovky Biela púť, ale zároveň v prípade vhodných poveternostných podmienok pomôže aj o týždeň urýchliť začiatok lyžovačky v Jasnej.Aj napriek tomu, že lyžiarsku sezónu 2019/20 predčasne ukončili preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, v Jasnej už teraz myslia na tú budúcu. Okrem skládky snehu sa rozbehol aj predaj Šikovnej sezónky.„Uvedomujeme si, že momentálne sú svahy aj napriek stále veľmi dobrým podmienkam prázdne a situácia nie je jednoduchá. No nemôžeme sedieť so založenými rukami, musíme sa pozerať dopredu a myslieť pozitívne. Tak ako uskladňujeme sneh a pripravujeme opatrenia na bezpečnejšiu prevádzku všetkých našich stredísk, tak so sezónkou dávame jasný signál, že sa na tú budúcu zimu naozaj poctivo pripravujeme. V súčasnej zložitej situácii je kúpa sezónky jedným zo spôsobov, ako môžu lyžiari vyjadriť podporu nielen svojim obľúbeným strediskám, ale aj celým regiónom Liptova a Tatier, v ktorých sú na cestovný ruch naviazané tisícky pracovných miest, živnostníkov a ďalších subdodávateľov,“ uviedol Andrej Árendáš, obchodný riaditeľ spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR).Lyžiari sa môžu tešiť na dva druhy Šikovnej sezónky – lokál patrioti si môžu vybrať Šikovnú sezónku Jasná a Vysoké Tatry, ktorá bude platiť len v slovenských strediskách.Lyžiari preferujúci väčšie možnosti môžu siahnuť po sezónke Premium s lyžovačkou vo všetkých strediskách TMR, na Slovensku, v Česku, Poľsku a Rakúsku.