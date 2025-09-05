Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. septembra 2025

V Dunaji našli telo muža, polícia udalosť preveruje


V Dunaji v piatok ráno našli telo muža, udalosť preverujú. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, oznámenie o náleze tela bez známok života vo vodnom toku ...



225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n e1629809793837 676x490 5.9.2025 (SITA.sk) - V Dunaji v piatok ráno našli telo muža, udalosť preverujú. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, oznámenie o náleze tela bez známok života vo vodnom toku v blízkosti Dvořákovho nábrežia v Bratislave prijali krátko pred 7:00. Podľa polície išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.


Zdroj: SITA.sk - V Dunaji našli telo muža, polícia udalosť preveruje © SITA Všetky práva vyhradené.

