Piatok 5.9.2025
05. septembra 2025
V Dunaji našli telo muža, polícia udalosť preveruje
V Dunaji v piatok ráno našli telo muža, udalosť preverujú. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, oznámenie o náleze tela bez známok života vo vodnom toku ...
Zdroj: SITA.sk - V Dunaji našli telo muža, polícia udalosť preveruje © SITA Všetky práva vyhradené.
