V dvojhre žien sa lúči nasadená trojka Muguruzová aj šestka Kontaveitová

Muguruzová robila chybu za chybou

Francúzska triumfovala

Sabalenkovej nevychádzalo podanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Štvrtý hrací deň na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open priniesol dve prekvapenia na úkor hráčok z Top 10 ženského rebríčka. Už v 2. kole dvojhry žien sa totiž porúčali Estónka Anett Kontaveitová aj Španielka Garbine Muguruzová, nasadené ako hráčky číslo 6 resp. 3. ďalej však idú dvojka "pavúka" Bieloruska Arina Sabalenková, sedmička Iga Swiateková z Poľska aj desiatka Anastasia Pavľučenkovová z Ruska.Garbine Muguruzová vo štvrtok nestačila na skúsenú Francúzku Alizé Cornetovú, ktorej v rebríčku WTA patrí 61. priečka, pričom Španielka je v ňom tretia. Ich vzájomný duel trval iba 88 minút a Cornetová v ňom triumfovala 6:3, 6:3.Dvojnásobný grandslamová šampiónka Muguruzová sa v celom súboji nedostala ani k jednému brejkbalu, pričom pri jej mene svietilo až 33 nevynútených chýb."Cítila som, že moje údery nemali potrebnú presnosť a chýbala im precíznosť. Moja typicky agresívna hra dnes nebola až tak agresívna. Som prekvapená z výkonu, aký som dnes predviedla. Som z neho sklamaná," komentovala neočakávanú prehru španielska tenistka, ktorá v závere minulej sezóny ovládla turnaj WTA Finals v Mexiku.Muguruzová tiež poznamenala, že sa po fyzickej stránke necítila ideálne, keďže v nedávnej minulosti sa v jej realizačnom tíme "prehnal" koronavírus a dva týždne s jeho členmi nebola v kontakte.Alizé Cornetová v Melbourne štartuje už na svojom 63. grandslamovom turnaji a 60. bez prerušenia, no nikdy sa na podujatí tejto úrovne nedostala cez 4. kolo. V sobotu môže toto svoje maximum vyrovnať, bude to deň jej 32. narodenín. Samu seba označila za akéhosi dinosaura."Neviem, koľko sezón mám ešte pred sebou. Dnes som si dala krásny darček, no verím, že moja cesta ešte bude dlhá," priznala 31-ročná Francúzka po triumfe nad súperkou o tri roky mladšou.Anett Kontaveitová z Estónska vo štvrtok zostala na rakete 19-ročnej Dánky Clary Tausonovej, ktorej za 81 minút podľahla 2:6, 4:6."Šla som na kurt a verila, že mám šancu zvíťaziť, aj keď sa to nedalo očakávať," povedala debutanta na grandslamovom turnaji Tausonová, ktorá v sobotu nastúpi proti semifinalistke z Melbourne spred troch rokov Danielle Collinsovej z USA. "Aj v tomto súboji mám šancu triumfovať, no uvidíme, čo sa stane," doplnila Tausonová.Arina Sabalenková síce v súboji proti Číňanke Wang Sin-jü mala až 19 dvojchýb, napriek tomu sa teší z postupu po triumfe 1:6, 6:4, 6:2. Bieloruska priznala, že po prehre v prvom sete si na krátky čas "odskočila" do šatne a to ju nebudilo."Mám už dostatok skúseností na to, aby som dokázala absolvovať zápas aj vtedy, keď mi nevychádza podanie," povedala Sabalenková.Iga Swiateková z Poľska ako šampiónka Roland Garros v Paríži z jari 2020 prešla cez Švédku Rebeccu Petersonovú (6:2, 6:2), Ruska Anastasia Pavľučenkovová vyradila domácu Samanthu Stosurovú (6:2, 6:2).V mužskej dvojhre štvrtok nepriniesol také prekvapenia ako u žien. Štvrtý nasadený Grék Stefanos Tsitsipas zdolal Argentínčana Sebastiána Báeza 7:6 (1), 6:7 (5), 6:3, 6:4, šlo o súboj dvoch niekdajších jednotiek juniorského svetového rebríčka.Ďalej ide aj päťka "pavúka" Rus Andrej Rubľov , no trinásteho nasadeného Argentínčana Diega Schwartzmana zaskočil držiteľ voľnej karty Austrálčan Chris O'Connell a zdolal ho 7:6 (6), 6:4, 6:4.