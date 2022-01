Tarkovič vníma šancu pokračovať pri národnom výbere ako veľkú česť, chce sa rozprávať so staršími hráčmi

Prvou voľbou bol Weiss starší

Tarkovičova prvá úloha

Cieľom je návrat do B-divízie

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu naďalej povedie z postup trénera Štefan Tarkovič, ktorý je pri tíme od jesene 2020. Šancu pokračovať pri národnom výbere berie ako veľkú česť."Už viackrát som povedal, že je veľká česť robiť trénera reprezentácie krajiny, v ktorej sa človek narodí. Som veľmi rád, že výkonný výbor na čele s prezidentom mi opäť dali možnosť spolupracovať s reprezentáciou, veľmi si to vážim. Je to zodpovednosť a urobím maximum pre to, aby sme dokázali posunúť reprezentačný futbal na vyššiu úroveň," povedal 48-ročný prešovský rodák Tarkovič. Zmluvu so SFZ má po novom do decembra 2023, no zväz ju môže jednostranne vypovedať, ak Slováci v lete 2022 nepostúpia z C-divízie Ligy národov o jednu úroveň vyššie.Negatívne nevníma skutočnosť, že pri výbere kouča reprezentácie nebol pre Slovenský futbalový zväz (SFZ) prvou voľbou, prvý v rade bol Vladimír Weiss starší, no rokovania s ním neboli úspešné."Nevidím problém v tom, ako to bolo celé zrealizované. Mne sa skončila zmluva a výkonný výbor mal priestor na to, aby sa rozhodoval, akým spôsobom vedenie SFZ bude pokračovať. Vážim si, že všetci členovia výkonného výboru mi dali dôveru. Veľmi si to vážim a vôbec to nevnímam negatívne, výkonný výbor mohol osloviť aj piatich kandidátov," pokračoval Tarkovič.Pokračovania pri národnom tíme po neúspešnom boji zisk miestenky na MS 2022 neberie ako akýsi reštart. "Beriem to pozitívnejšie ako rok predtým, keď na prácu nebol čas a všetko bolo pod tlakom výsledkov v kvalifikácii alebo na ME. Tento rok je lepší na to, aby sa s mužstvom dalo lepšie spolupracovať. V marci budú prípravné kempy, kde si konečne môžem vyskúšať rôzne veci, ktoré som doteraz nemohol. V lete je Liga národov a musíme spraviť všetko pre návrat do B-divízie, mužstvo má na postup," myslí si.Prezradil aj svoje prvé kroky po predĺžení spolupráce so SFZ. "Moja prvá úloha bude cestovať najmä za staršími hráčmi a hovoriť s nimi, ako vnímajú situáciu. Vieme, že v marci 2023 pri štarte kvalifikácie o postup na ME budú opäť starší. Pre mňa nie je prekážkou vek, rozhoduje výkonnosť. Chcem tím pripraviť na kvalifikáciu, ale nie zásadným rezom, ten proces musí byť kontinuálny," prezradil Tarkovič. Doplnil tiež, že jeho realizačný tím by sa v porovnaní s minulosťou nemal meniť, jeho asistentmi by mali zostať Marek Mintál a Samuel Slovák.Slováci pod vedením Tarkoviča v roku 2021 neuspeli v kvalifikácii o postup na MS 2022. V H-skupine obsadili tretiu priečku za Chorvátmi a Rusmi, avšak pred Slovincami, Malťanmi a Cyperčanmi. V desiatich dueloch získali 14 bodov za tri víťazstvá, až päť remíz a dve prehry. Predtým na majstrovstvách Európy slovenský tím nepostúpil z E-skupiny, keď zdolal Poliakov a podľahol Švédom aj Španielom.Národné mužstvo v roku 2022 odohrá prvé zápasy v závere marca - v príprave 25. marca nastúpi v Osle proti Nórsku a 29. marca v Murcii proti Fínsku. V júni a následne v septembri čaká reprezentáciu SR ďalšia edícia Ligy národov a jednoznačným cieľom pre trénera Tarkoviča bude návrat z C do B-divízie.Tarkovič v rokoch 2013 až 2018 pôsobil ako asistent reprezentačného trénera Jána Kozáka, po jeho abdikácii sa v januári 2019 stal technickým riaditeľom SFZ a v októbri na poste hlavného kouča nahradila Pavla Hapala. Pod vedením Tarkoviča reprezentácia SR od novembra 2020 odohrala spolu 18 duelov s bilanciou šesť víťazstiev, sedem remíz a päť prehier. Post hlavného kouča Tarkovič zastával aj v prípravnom súboji proti Švédom (1:1) v októbri 2018.