V Dvorane Ministerstva kultúry SR ocenili najkrajšie slovenské knihy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. apríla (TASR) – Slávnostné vyhodnotenie súťaže Najkrajšie knihy Slovenska sa uskutočnilo vo štvrtok v Bratislave. Za vlaňajšie knihy si úspešní autori a vydavateľstvá prevzali ceny v Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR.v príhovore uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).Zároveň v mene MK odovzdala štyri ceny. Za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy vydavateľstvu Spolok sv. Vojtecha Trnava za knihu Johann Wolfgang Goethe: Faust. Vladimírovi Královi za ilustrácie v knihe Daniela Heviera Vtáčia legenda. Petrovi Ďuríkovi za grafickú úpravu knihy Milana Rúfusa Múdrosť hlbín. Bratislavskému občianskemu združeniu Duševné zdravie detí za bibliofilské vydanie knihy Guillaume Apollinaire: Le Bestiaire - Bestiář - Zvieratník.Spoločnosť Orbis Pictus Istropolitana v Bratislave si prevzala cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR za učebnice Šlabikár pre prvý ročník základných škôl, 1. a 2. časť od autoriek Lýdia a Zuzana Virgovičové.Cenu Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne grafické dielo získala spoločnosť TBB Banská Bystrica za knihu Milan Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii.Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana udelil spoločnosti TRIO Publishing Bratislava cenu za najkrajšiu detskú knihu publikácii Daniela Heviera Vtáčia legenda.Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu si prevzala ilustrátorka Hedviga Gutierrez za knihu Baba Jaga vydanú Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.Organizátori udelili ďalšie ceny najkrajším knihám v kategóriách: krásna literatúra, učebnice, literatúra pre deti a mládež, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače či študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.Vydavatelia prihlásili do súťaže 182 kníh. Predsedom 20-člennej poroty bol výtvarník Martin Kellenberger. Podľa neho pri kráse knihy hodnotili všetko. Jej tvar, prebal či polep, knižnú väzbu a razbu na nej. Tiež papier, kvalitu tlače a polygrafické spracovanie, originálny ilustračný sprievod a jeho maliarsku alebo kresbovú bravúru, grafický dizajn a jeho funkčnosť, vhodnosť, estetiku, použitie vhodných fontov, čitateľnosť písma a jeho zalomenie do stĺpcov alebo na strany.Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Jej zámerom je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania neperiodických publikácií. Hlavným organizátorom súťaže je Bibiana. Spoluusporiadateľmi sú MK SR, MŠVVaŠ SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.Súťažiace knihy možno spoznať na výstave v Bibiane do 9. júna.