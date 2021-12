V Egypte po tisícročiach preskúmali mumifikované telo faraóna, pomohli digitálne technológie

Nezaznamenali žiadne rany

Múmiu dôkladne opravili

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - V Egypte prvý raz po tisícročiach preskúmali mumifikované telo staroegyptského faraóna. Ako uvádza spravodajský web BBC, archeológovia zabalzamované telo nezbavili obväzov, ale „rozbalili“ ho digitálne prostredníctvom počítačovej tomografie.Múmiu Amenhotepa I., ktorý vládol v rokoch 1525 až 1504 pred naším letopočtom, našli pred 140 rokmi v archeologickej lokalite Dér el-Bahrí na západnom brehu Nílu v blízkosti Luxoru. Uvedená technika pomohla odhaliť dosiaľ neznáme informácie o faraónovi a jeho pohrebe.Sahar Saleemová, profesorka rádiológie na Káhirskej univerzite a hlavná autorka štúdie publikovanej v časopise Frontiers in Medicine, uviedla, že podľa získaných informácií mal Amenhotep asi 35 rokov, keď zomrel. Tvrdí, že nezaznamenali žiadne rany alebo znetvorenie spôsobené chorobou, ktoré by im umožnili uviesť príčinu smrti.Výskumníkom sa podarilo získať informácie o mumifikácii a pohrebe Amenhotepa, ktorý bol druhým vládcom 18. dynastie. Ten bol podľa vedcov prvým faraónom, ktorý mal preložené predlaktia na hrudi a ktorému nezvyčajne neodstránili mozog. Experti taktiež prišli na to, že túto múmiu neskôr dôkladne opravili kňazi z 21. dynastie, ktorá vládla asi štyri storočia po smrti Amenhotepa I.Skenovanie ukázalo, že múmia mala viaceré posmrtné zranenia, ktoré jej pravdepodobne spôsobili vykrádači hrobov. Podľa Saleemovej nájdené šperky a amulety vyvracajú teórie, že ich kňazi mohli odstraňovať na použitie pre neskorších faraónov.