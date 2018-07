V EP sa Smolková angažovala vo vzdelávaní i v oblasti civilnej ochrany

Monika Smolková, archívna snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie bola spravodajkyňou pre uplatňovanie zručností a kvalifikácií ľudí v rámci EÚ.uviedla pre TASR europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) z frakcie európskych socialistov počas júlového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.Ďalej vyzdvihla svoju iniciatívu v legislatíve, ktorá sa týkala civilnej ochrany.zdôraznila.Do európskej legislatívy vsunula pozmeňujúci návrh, aby sa pri civilnej ochrane myslelo aj na zdravotne postihnutých a starých ľudí, a aby materiálno-technické vybavenie bolo už vopred pre nich prispôsobené.Monika Smolková by mala záujem uchádzať sa aj o tretie funkčné obdobie. Myslí si, že má veľa skúseností, ktoré by ešte vedela zužitkovať. V prípade, ak by pokračovala, obetovala by Výbor pre kultúru a vzdelávanie a posilnila by po udalostiach na Slovensku radšej Výbor pre poľnohospodárstvo.priznala.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v ich polčase, Monika Smolková vyzdvihla pozmeňovací návrh, v rámci ktorého pri každej novovybudovanej ceste v meste financovanej zo štrukturálnych fondov, musí byť zároveň aj cyklochodník a návrh čo najskôr dobudovať cestnú infraštruktúru zo severu Európy na juh cez tzv. Via Karpatia. Taktiež bola spoluautorkou štyroch písomných vyhlásení - vyhlásenia k boju proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete, k rozdielom v zložení a (ne)kvalite výrobkov predávaných na trhoch v starých a nových členských štátoch EÚ vrátane Slovenska, k cieľom v oblasti vážnych zranení vyplývajúcich z dopravných nehôd a vyhlásenia k prevencii detskej obezity.Je členkou frakcie Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Zároveň je členkou Výboru pre regionálny rozvoj a Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko. Taktiež je náhradníčkou vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie, v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora a v Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.