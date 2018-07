Obuvníci v Česku, ktorí prežili čínsku smršť, ožívajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. júla (TASR) - Českí obuvníci majú ešte v živej pamäti časy, keď sa pár topánok z Číny dovážal za 35 korún (1,36 eura). Nebolo to za socializmu, ale pred desiatimi rokmi. Tradičné odvetvie priemyslu, ktoré čínsky export dlho dusil, sa však opäť nadychuje. Českí obuvníci vyrovnávajú krok so zahraničnou konkurenciou. Pomáhajú im v tom zákazníci, ktorí chcú kvalitu, ale aj zdražovanie v Číne, konštatuje portál idnes.cz.V roku 2012 sa podľa údajov Českej obuvníckej a kožiarskej asociácie (ČOKA) dovážal do Českej republiky pár topánok z Číny v priemere za 59 Kč. Vlani už bola cena viac ako trojnásobná. Distribútori jeden pár kupovali za 194 Kč. Výroba obuvi v ríši stredu zdražuje rýchlejšie než napríklad vo Vietname a v ďalších krajinách Ázie. Z toho teraz ťažia obuvnícke firmy, ktoré udržali výrobu v Česku.povedal idnes.cz Jaroslav Navrátil, riaditeľ spoločnosti Moledo, ktorá vlani vyrobila 160.000 párov topánok značky Prestige. Hoci má tento tradičný výrobca zo Zlína čísla na úrovni predchádzajúcich rokov, hovorí o úspechu.dodal.Aj keď v oblasti dovozu táto ázijská krajina stále dominuje s 39 miliónmi párov topánok ročne, ich import do ČR sa výrazne znížil. Pred piatimi rokmi bol dvakrát vyšší. Čínu teraz čiastočne nahrádza o niečo drahšia obuv z iných ázijských krajín, ako sú Vietnam a Kambodža, ale aj topánky z Poľska, alebo Nemecka.uvádza ČOKA v ročenke. Záujem rastie aj o českú vychádzkovú, pracovnú a bezpečnostnú obuv.chladí nadšenie spolumajiteľ firmy Prabos Jaroslav Palát. Najväčší český výrobca pracovnej a military obuvi sa vezie na vlne záujmu firiem o kvalitnejšiu pracovnú obuv, ale aj na štátnych zákazkách.Štvrtinu z jeho obratu vo výške zhruba 330 miliónov Kč predstavujú dodávky pre Armádu ČR. Z korporátneho sektora sú jeho významnými odberateľmi Škoda Auto alebo ČEZ. Firma sa teraz snaží zamerať na posilnenie segmentu voľnočasovej obuvi, ktorá tvorí len pár percent jej tržieb.Práve táto obuv by mala byť základom e-shopu.dodal. Prabos je jedným z najväčších výrobcov obuvi v ČR s produkciou 250.000 párov ročne. Obuv kompletizuje v továrni vo Slavičíne, časť zvrškov však dováža z Indie a po novom aj zo svojej prevádzky na Ukrajine, ktorú rozširuje. Suroviny, najmä kožu, dováža aj z Nemecka a Talianska. Nie je to nič neobvyklé. Spracovatelia kože zanikli spolu s podstatnou časťou kedysi dominantného obuvníckeho priemyslu.Trendom tejto doby je ručne šitá obuv na mieru od popredných českých dizajnérov, ale ajobuv, aleboVyrábať ich začali niektoré menšie firmy.Ďalšej českej retro značke, Botas zo Skutče v Pardubickom kraji, tržby vlani vzrástli o 8 % aj vďaka väčším objednávkam krasokorčuliarskych topánok a topánok na hokej z USA.Záujem o botasky rastie aj v Španielsku a v Nemecku, kde sa dobre uchytila nová bežecká lyžiarska obuv.Export je okrem on-line predaja pre české firmy jednou z hlavných ciest, ako dosiahnuť rast. Český 10-miliónový trh je pomerne malý. Česi si vlani v priemere kúpili 3,5 páru topánok a toto číslo sa príliš nemení.(1 EUR = 25,647 CZK)