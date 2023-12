V europarlamente bude debata o rušení ÚŠP a novele Trestného zákona, Beňová hovorí o pomste a zákernosti

Snaha o aktiváciu Lisabonskej zmluvy

Hlavný nástroj politického boja

Nemajú žiadne kompetencie





Vláda chce navrhované zmeny prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa opozície tak ide o rozhodovanie o dôležitých veciach bez predchádzajúcej diskusie. Kritizujú postup koalície, ktorá chce podľa nich narýchlo a protiústavne zlikvidovať špeciálnu prokuratúru, znižovať tresty za korupciu a odňať ochranu vyšetrovateľom. Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) preto usporiadali protesty v piatich krajských mestách. Na protesty proti navrhovaným zmenám vlády prišlo podľa medializovaných informácií približne 10-tisíc ľudí.

13.12.2023 (SITA.sk) - V Európskom parlamente v stredu bude debata o údajnom porušovaní princípov právneho štátu v súvislosti s navrhovaným prepracovaním Trestného zákona a rušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Uviedla to europoslankyňa Monika Beňová Smer-SD ) s tým, že neúspešní opoziční politici sa rozhodli pomstiť ľuďom na Slovensku, pretože prehrali v parlamentných voľbách.„Zákernosť a zlomyseľnosť našich opozičných politikov voči vlastnému štátu a jeho občanom očividne nemá žiadne hranice. Prišli totiž s nápadom na aktiváciu článku sedem Lisabonskej zmluvy voči vlastnej krajine. Ten sa považuje za najtvrdšiu sankciu, ktorú možno uplatniť voči členskému štátu," uviedla Beňová a vysvetlila, že to by mohlo znamenať napríklad pozastavenie hlasovacích práv v Rade EÚ a tiež stopnutie európskych peňazí určených pre samosprávu, ochranu životného prostredia, zdravotníctvo, školstvo či poľnohospodárov.Ako Beňová vyhlásila, navrhované zmeny nemôžu byť pre verejnosť prekvapením, keďže ich otvorene komunikovali ešte pred parlamentnými voľbami a po voľbách sa o nich diskutovalo bez tajností, a to aj s predstaviteľmi Európskej komisie.Ako ďalej vysvetlila, špeciálna prokuratúra pod jej súčasným vedením nie je garantom spravodlivosti, naopak sa podľa Beňovej stala hlavným nástrojom politického boja.„Dôkazom je takmer 30 rozhodnutí Ústavného súdu SR jednoznačne potvrdzujúcich porušovanie základných ľudských práv trestne stíhaných osôb, ospravedlnenie štátu Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) za nezákonnosti, ktorých sa na ňom dopustili orgány činné v trestnom konaní, ako aj niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva,“ pripomenula Beňová.Pokračovala s tým, že európske inštitúcie, a to vrátane Európskej komisie a parlamentu, nemajú kompetencie z pohľadu rušenia ÚŠP.„V Bulharsku bol v minulom roku zrušený špecializovaný trestný súd a špecializovaná prokuratúra s konštatovaním, že vážnym spôsobom podkopali fungovanie právneho štátu v tejto krajine. Na európskej úrovni sa tým nikto nezaoberal,“ vyhlásila europoslankyňa.