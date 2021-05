V Gange plávali desiatky mŕtvych tiel, špekuluje sa o obetiach koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po prúde rieky Gangy vo východnej Indii plávali desiatky mŕtvych tiel. V utorok o tom informovali miestne úrady s tým, že zatiaľ neurčili príčinu úmrtia zosnulých. Podľa predstaviteľov štátu Bihár, zdravotníci, ktorí pracovali počas celej noci z pondelka na utorok, vytiahli z vody 71 tiel.Obrázky na sociálnych médiách vyvolali v krajine rozhorčenie a tiež špekulácie, že to mohli byť obete ochorenia COVID-19. Úrady, ktoré v utorok vykonali posmrtné prehliadky, však pre štádium rozkladu tiel nemohli stanoviť príčinu smrti.Ďalšie telá sa na rieke objavili v utorok v susednom štáte Uttarpradéš. Na mieste, kde rieka mŕtvoly vyniesla k brehu, asi 50 kilometrov od pondelkového incidentu, sa zhromaždili policajti i dedinčania. „Snažíme sa zistiť, odkiaľ sa tie telá berú. Ako sa sem dostali?," vyjadril sa jeden z miestnych predstaviteľov.Jeden z obyvateľov povedal, že dedinčania nemajú dostatok dreva na to, aby dokázali telá spopolniť. „Pre nedostatok dreva pochovávajú mŕtvych vo vode. Do vody pochovali mŕtvych z asi 12 - 13 dedín," dodal.Indické štáty Bihár a Uttarpradéš zažívajú nárast prípadov ochorenia COVID-19. V utorok krajina celkovo zaznamenala ďalších takmer 390-tisíc nakazených a 3 876 súvisiacich úmrtí. Celkovo patrí Indii druhá priečka v počte potvrdených prípadov na svete a tretia v počte úmrtí, keď oficiálne registruje takmer 23 miliónov nakazených a 250-tisíc mŕtvych. Experti však predpokladajú, že oba údaje sú výrazne podhodnotené.