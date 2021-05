Prešovský kraj opraví viacero mostov, investuje milióny eur

Tri milióny z európskych zdrojov

Rozsah opráv stanovia po prehliadkach

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Celkovo deväť miliónov eur plánuje v najbližšom období investovať Prešovský samosprávny kraj (PSK) do opravy vyše 40 mostov na svojom území. Približne šesť miliónov eur z vlastných zdrojov investuje do rekonštrukcie 25 mostov.Ďalšie tri milióny eur použije z európskych zdrojov na rekonštrukciu ďalších 16 mostných objektov.Ako informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, prešovská župa plánuje zrekonštruovať most v obci Fričkovce (okres Bardejov) a Ďurďoš (okres Vranov n/Topľou), tiež most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce (okres Humenné), most cez potok v obci Abrahámovce (okres Kežmarok) aj most vo Vyšných Repášoch (okres Levoča). Takisto plánuje zrekonštruovať most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice, most v obci Torysa (obe okres Sabinov), most cez železničnú trať v úseku Svit – Štrba (okres Poprad), most za obcou Ruská Volová (okres Snina), ale tiež most cez potok Vesné v obci Šarišské Jastrabie (okres Stará Ľubovňa). „Pri týchto rekonštrukciách kraj ráta s investíciou 2,5 milióna eur,“ uviedla Heilová.Samospráva tiež chce zrekonštruovať most cez potok Hrabovec pred obcou Raslavice (okres Bardejov), most cez potok Ľubotinka v obci Vislanka (okres Stará Ľubovňa), most v Starej Ľubovni i most za obcou Príslop. Ďalej opraví most cez potok s názvom Ruský Potok za odbočkou na obec Ruský potok pred obcou Ulič (všetky okres Snina), tiež zrekonštruuje most cez Tvarožiansky potok za obcou Vrbov (okres Kežmarok) a most cez Horný potok v tej istej obci.Rekonštrukcia čaká aj most cez potok Kremeň v obci Osturňa (okres Kežmarok), most v obci Okrúhle (okres Sviník), most pred obcou Batizovce (okres Poprad), vo Veľkej Frankovej (okres Kežmarok), v Poprade, tiež most na úseku Poprad – Veľký Slavkov, most cez Richvaldský potok v obci Richvald a v Osikove (obe okres Bardejov). „Pri týchto rekonštrukciách počíta kraj s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 3,42 milióna eur,“ dodala Heilová.PSK tak preinvestuje v najbližšom období približne deväť miliónov eur vrátane kapitálových výdavkov zo svojho rozpočtu a financií z európskych zdrojov. Okrem toho má na opravu mostov Správa a údržba ciest PSK vyčlenených viac ako 500-tisíc eur z bežných prostriedkov. „Rozsah opráv však bude stanovený po bežných, respektíve hlavných prehliadkach,“ dodala Heilová.