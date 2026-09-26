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26. septembra 2026
V Guatemale vypustili do prírody stovky plôdikov vzácneho kostlína tropického
Kostlín tropický sa podľa vedcov za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenil, v Guatemale patrí medzi zraniteľné druhy. Stovky plôdikov kostlína tropického (Atractosteus tropicus) vypustili v ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Kostlín tropický sa podľa vedcov za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenil, v Guatemale patrí medzi zraniteľné druhy.
Stovky plôdikov kostlína tropického (Atractosteus tropicus) vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí.
Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia.
Kostlín tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rypcom pripomínajúcim aligátora.
Vedci ho považujú za praveký druh, pretože jeho morfológia sa podľa nich za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenila. Aj preto dostal prezývku „fosílna ryba“.
Dospelý kostlín tropický môže dorásť do dĺžky 1,2 metra a vážiť približne desať kilogramov. Je menším príbuzným kostlína aligátorovitého (Atractosteus spatula), jednej z najväčších sladkovodných rýb Severnej Ameriky.
„V sladkovodnom ekosystéme Guatemaly zohráva veľmi dôležitú úlohu,“ uviedla Jennifer Hernándezová zo zoologickej záhrady La Aurora. Ako dravec pomáha udržiavať prirodzenú rovnováhu v riekach.
V Guatemale je kostlín tropický zaradený medzi zraniteľné druhy. Ohrozuje ho nelegálny rybolov, znečistenie a extrémne prejavy počasia zosilňované klimatickým javom El Niño.
„Je to druh, ktorý by sa v nasledujúcich rokoch mohol dostať do oveľa kritickejšieho stavu,“ varoval Gaitán.
Zdroj: SITA.sk - V Guatemale vypustili do prírody stovky plôdikov vzácneho kostlína tropického © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky plôdikov kostlína tropického (Atractosteus tropicus) vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí.
Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia.
Nezmenená morfológia
Kostlín tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rypcom pripomínajúcim aligátora.
Vedci ho považujú za praveký druh, pretože jeho morfológia sa podľa nich za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenila. Aj preto dostal prezývku „fosílna ryba“.
Dospelý kostlín tropický môže dorásť do dĺžky 1,2 metra a vážiť približne desať kilogramov. Je menším príbuzným kostlína aligátorovitého (Atractosteus spatula), jednej z najväčších sladkovodných rýb Severnej Ameriky.
Dôležitá úloha
„V sladkovodnom ekosystéme Guatemaly zohráva veľmi dôležitú úlohu,“ uviedla Jennifer Hernándezová zo zoologickej záhrady La Aurora. Ako dravec pomáha udržiavať prirodzenú rovnováhu v riekach.
V Guatemale je kostlín tropický zaradený medzi zraniteľné druhy. Ohrozuje ho nelegálny rybolov, znečistenie a extrémne prejavy počasia zosilňované klimatickým javom El Niño.
„Je to druh, ktorý by sa v nasledujúcich rokoch mohol dostať do oveľa kritickejšieho stavu,“ varoval Gaitán.
Zdroj: SITA.sk - V Guatemale vypustili do prírody stovky plôdikov vzácneho kostlína tropického © SITA Všetky práva vyhradené.
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