Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 26.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

26. septembra 2026

V Guatemale vypustili do prírody stovky plôdikov vzácneho kostlína tropického


Tagy: Ohrozenie Ryba Záchrana

Kostlín tropický sa podľa vedcov za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenil, v Guatemale patrí medzi zraniteľné druhy. Stovky plôdikov kostlína tropického (Atractosteus tropicus) vypustili v ...



Zdieľať
gettyimages 2258191405 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Kostlín tropický sa podľa vedcov za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenil, v Guatemale patrí medzi zraniteľné druhy.


Stovky plôdikov kostlína tropického (Atractosteus tropicus) vypustili v južnej Guatemale do sladkovodného kanála obklopeného mangrovmi. Ohrozený druh sa pritom podarilo prvýkrát odchovať v zajatí.

Plôdiky odchovali v nádržiach ochranárskeho centra zoologickej záhrady La Aurora v meste Guatemala a potom ich loďou previezli do ich prirodzeného prostredia.

Nezmenená morfológia


Kostlín tropický je sladkovodná dravá ryba s pretiahnutým telom a dlhým rypcom pripomínajúcim aligátora.

Vedci ho považujú za praveký druh, pretože jeho morfológia sa podľa nich za približne 100 miliónov rokov takmer nezmenila. Aj preto dostal prezývku „fosílna ryba“.

Dospelý kostlín tropický môže dorásť do dĺžky 1,2 metra a vážiť približne desať kilogramov. Je menším príbuzným kostlína aligátorovitého (Atractosteus spatula), jednej z najväčších sladkovodných rýb Severnej Ameriky.

Dôležitá úloha


„V sladkovodnom ekosystéme Guatemaly zohráva veľmi dôležitú úlohu,“ uviedla Jennifer Hernándezová zo zoologickej záhrady La Aurora. Ako dravec pomáha udržiavať prirodzenú rovnováhu v riekach.

V Guatemale je kostlín tropický zaradený medzi zraniteľné druhy. Ohrozuje ho nelegálny rybolov, znečistenie a extrémne prejavy počasia zosilňované klimatickým javom El Niño.

„Je to druh, ktorý by sa v nasledujúcich rokoch mohol dostať do oveľa kritickejšieho stavu,“ varoval Gaitán.


Zdroj: SITA.sk - V Guatemale vypustili do prírody stovky plôdikov vzácneho kostlína tropického © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ohrozenie Ryba Záchrana
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Srbsko chce predĺžiť dohodu o ruskom plyne, Vučič rokoval s Putinom
<< predchádzajúci článok
„Vraj tu nič nie je“ zaujalo v Cannes. Video Košického kraja získalo Strieborného delfína – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 