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26. septembra 2026
„Vraj tu nič nie je“ zaujalo v Cannes. Video Košického kraja získalo Strieborného delfína – VIDEO
Video Košického kraja získalo ocenenie v Cannes. Nové destinačné video Košického kraja „Vraj tu nič nie je“ zabodovalo na prestížnom festivale Cannes Corporate Media & TV Awards. Košický kraj ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Video Košického kraja získalo ocenenie v Cannes.
Nové destinačné video Košického kraja „Vraj tu nič nie je“ zabodovalo na prestížnom festivale Cannes Corporate Media & TV Awards. Košický kraj si z neho odniesol striebornú sošku v kategórii turizmus. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval na svojom webe, cenu na slávnostnom galavečere prevzal košický župan Rastislav Trnka.
„Krátky film, ktorý búra stereotypy a namiesto zoznamu pamiatok ponúka divákovi hlbokú emóciu, zabodoval v obrovskej svetovej konkurencii,” uvádza KSK poukazujúc, že do súťaže bola prihlásená viac než tisícka videí. Rovnako zdôraznil, že festival v Cannes patrí k najuznávanejším podujatiam, ktoré hodnotia úroveň korporátnej audiovizuálnej komunikácie. Ocenenie tak zaradilo košický kraj medzi svetovú špičku.
Ocenené video vytvorili Krajský organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus a kreatívna agentúra Vrizzly. Nestavia na bežných statických destinačných záberoch, ale na filozofickej úvahe o hľadaní pokoja. Cestovateľov nabáda k tomu, aby objavovali miesta, ktoré „nehovoria nahlas“. Tvorcovia sa nesnažili poprieť známy stereotyp „hovoria, že tu nič nie je“, ale premenili ho na kreatívnu výhodu.
„Získať druhé miesto a striebornú sošku v takejto obrovskej medzinárodnej konkurencii je pre Košický kraj fantastickým úspechom. Toto ocenenie nám doslova otvára dvere do sveta a výrazne zvyšuje povedomie o výnimočnosti nášho regiónu. Ukázali sme, že aj na východe Slovenska dokážeme tvoriť svetové veci, ktoré chytia za srdce turistov aj medzinárodnú porotu,“ skonštatoval Trnka.
Košická župa uviedla, že účasť, nominácia medzi finalistov i Strieborný delfín na festivale v Cannes ukazujú úspešnú konfrontáciu regionálnej komunikácie z východného Slovenska s prácami pre globálne značky a národné turistické centrály. Doplnila, že to potvrdzuje, že dokáže zaujať autentickým rozprávačstvom a obstáť v konkurencii svetovej audiovizuálnej tvorby. Túto skutočnosť podľa KSK znásobuje aj ďalšie ocenenie, ktoré si za toto destinačné video Košice Región Turizmus odnáša z filmového festivalu v chorvátskom Krku.
„Tento obrovský úspech je odmenou pre celý môj tím ľudí, ktorí denne s obrovským nasadením pracujú na tom, aby sa o našom kraji a jeho krásach vedelo doma aj vo svete. Rozhodli sme sa nevytvoriť ďalšie konvenčné video, ale chceli sme útočiť priamo na city. Striebro z Cannes je krásnym dôkazom, že naša spoločná práca a odvaha robiť veci inak majú zmysel a reálne k nám lákajú pozornosť z celého sveta,“ uzavrela riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Zdroj: SITA.sk - „Vraj tu nič nie je“ zaujalo v Cannes. Video Košického kraja získalo Strieborného delfína – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové destinačné video Košického kraja „Vraj tu nič nie je“ zabodovalo na prestížnom festivale Cannes Corporate Media & TV Awards. Košický kraj si z neho odniesol striebornú sošku v kategórii turizmus. Ako Košický samosprávny kraj (KSK) informoval na svojom webe, cenu na slávnostnom galavečere prevzal košický župan Rastislav Trnka.
„Krátky film, ktorý búra stereotypy a namiesto zoznamu pamiatok ponúka divákovi hlbokú emóciu, zabodoval v obrovskej svetovej konkurencii,” uvádza KSK poukazujúc, že do súťaže bola prihlásená viac než tisícka videí. Rovnako zdôraznil, že festival v Cannes patrí k najuznávanejším podujatiam, ktoré hodnotia úroveň korporátnej audiovizuálnej komunikácie. Ocenenie tak zaradilo košický kraj medzi svetovú špičku.
Tvorcovia stavili na emóciu namiesto pamiatok
Ocenené video vytvorili Krajský organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus a kreatívna agentúra Vrizzly. Nestavia na bežných statických destinačných záberoch, ale na filozofickej úvahe o hľadaní pokoja. Cestovateľov nabáda k tomu, aby objavovali miesta, ktoré „nehovoria nahlas“. Tvorcovia sa nesnažili poprieť známy stereotyp „hovoria, že tu nič nie je“, ale premenili ho na kreatívnu výhodu.
„Získať druhé miesto a striebornú sošku v takejto obrovskej medzinárodnej konkurencii je pre Košický kraj fantastickým úspechom. Toto ocenenie nám doslova otvára dvere do sveta a výrazne zvyšuje povedomie o výnimočnosti nášho regiónu. Ukázali sme, že aj na východe Slovenska dokážeme tvoriť svetové veci, ktoré chytia za srdce turistov aj medzinárodnú porotu,“ skonštatoval Trnka.
Video uspelo aj na festivale v Chorvátsku
Košická župa uviedla, že účasť, nominácia medzi finalistov i Strieborný delfín na festivale v Cannes ukazujú úspešnú konfrontáciu regionálnej komunikácie z východného Slovenska s prácami pre globálne značky a národné turistické centrály. Doplnila, že to potvrdzuje, že dokáže zaujať autentickým rozprávačstvom a obstáť v konkurencii svetovej audiovizuálnej tvorby. Túto skutočnosť podľa KSK znásobuje aj ďalšie ocenenie, ktoré si za toto destinačné video Košice Región Turizmus odnáša z filmového festivalu v chorvátskom Krku.
„Tento obrovský úspech je odmenou pre celý môj tím ľudí, ktorí denne s obrovským nasadením pracujú na tom, aby sa o našom kraji a jeho krásach vedelo doma aj vo svete. Rozhodli sme sa nevytvoriť ďalšie konvenčné video, ale chceli sme útočiť priamo na city. Striebro z Cannes je krásnym dôkazom, že naša spoločná práca a odvaha robiť veci inak majú zmysel a reálne k nám lákajú pozornosť z celého sveta,“ uzavrela riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Zdroj: SITA.sk - „Vraj tu nič nie je“ zaujalo v Cannes. Video Košického kraja získalo Strieborného delfína – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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