Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iveta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

27. mája 2026

V hlavnom meste sa začne 22. ročník festivalu Viva Musica! Posunie sa aj mimo centra Bratislavy


Tagy: Viva Musica!

Vybrané koncerty sa uskutočnia v historických a prírodných lokalitách Bratislavského kraja. V Bratislave sa vo štvrtok 28. mája začne 22. ročník festivalu Viva Musica!, ktorý potrvá až do 6. ...



Zdieľať
bp_7690 676x451 27.5.2026 (SITA.sk) - Vybrané koncerty sa uskutočnia v historických a prírodných lokalitách Bratislavského kraja.


V Bratislave sa vo štvrtok 28. mája začne 22. ročník festivalu Viva Musica!, ktorý potrvá až do 6. augusta. Podujatie po prvýkrát prekročí hranice Slovenska a okrem 13 koncertov na domácej pôde prinesie aj jeden exkluzívny v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe, kde vystúpi Janoska Ensemble. Lákadlom tohto leta je aj posun festivalu mimo bratislavského centra. Vybrané koncerty sa uskutočnia v historických a prírodných lokalitách Bratislavského kraja.

Otvárací koncert festivalu v Starej tržnici bude patriť opere Philipa Glassa Einstein on the Beach, ktorá zaznie v Bratislave v slovenskej premiére so svetoznámou Suzanne Vega v úlohe rozprávačky. V rovnakom priestore sa 18. júna predstaví aj domáca hudobná scéna v podobe dua Lash&Grey. Na festival sa vráti sopranistka Adriana Kučerová, ktorá vystúpi vo štvrtok 25. júna vo Veľkom evanjelickom kostole s francúzskym súborom Thymos Ensemble.

Z Paríža do Bratislavy pricestuje aj čembalistka Louise Acabo, ktorá 22. júla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca odohrá sólový recitál s barokovým programom. Júlový program doplní slovenská premiéra tuniského hráča na arabskú lutnu Anouara Brahema 15. júla v Slovenskom rozhlase. Hudobnú cestu naprieč Južnou Amerikou, Francúzskom a Španielskom prinesie koncert Gracias a la vida 25. júla v Záhrade Domu Albrechtovcov.

„Celkovo tento rok na festivale vystúpi viac ako 150 umelcov z 10 krajín, na rôznych miestach v Bratislave i mimo hlavného mesta. Súčasťou programu sú opäť slovenské premiéry, obľúbené neformálne koncerty v záhradách a parkoch aj séria #NextGeneration, ktorá je venovaná výrazným mladým talentom. Pokračujeme tiež v minuloročnej novinke v podobe Majstrovských kurzov Eugena Suchoňa, ktoré sa uskutočnia v Pezinku,“ priblížila riaditeľka festivalu Janka Kovalčik.


Zdroj: SITA.sk - V hlavnom meste sa začne 22. ročník festivalu Viva Musica! Posunie sa aj mimo centra Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Viva Musica!
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
V Indii musia odstrániť obrovskú Messiho sochu, vo vetre sa kýve a predstavuje riziko

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 