Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
V hlavnom meste sa začne 22. ročník festivalu Viva Musica! Posunie sa aj mimo centra Bratislavy
27.5.2026 (SITA.sk) - Vybrané koncerty sa uskutočnia v historických a prírodných lokalitách Bratislavského kraja.
V Bratislave sa vo štvrtok 28. mája začne 22. ročník festivalu Viva Musica!, ktorý potrvá až do 6. augusta. Podujatie po prvýkrát prekročí hranice Slovenska a okrem 13 koncertov na domácej pôde prinesie aj jeden exkluzívny v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe, kde vystúpi Janoska Ensemble. Lákadlom tohto leta je aj posun festivalu mimo bratislavského centra. Vybrané koncerty sa uskutočnia v historických a prírodných lokalitách Bratislavského kraja.
Otvárací koncert festivalu v Starej tržnici bude patriť opere Philipa Glassa Einstein on the Beach, ktorá zaznie v Bratislave v slovenskej premiére so svetoznámou Suzanne Vega v úlohe rozprávačky. V rovnakom priestore sa 18. júna predstaví aj domáca hudobná scéna v podobe dua Lash&Grey. Na festival sa vráti sopranistka Adriana Kučerová, ktorá vystúpi vo štvrtok 25. júna vo Veľkom evanjelickom kostole s francúzskym súborom Thymos Ensemble.
Z Paríža do Bratislavy pricestuje aj čembalistka Louise Acabo, ktorá 22. júla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca odohrá sólový recitál s barokovým programom. Júlový program doplní slovenská premiéra tuniského hráča na arabskú lutnu Anouara Brahema 15. júla v Slovenskom rozhlase. Hudobnú cestu naprieč Južnou Amerikou, Francúzskom a Španielskom prinesie koncert Gracias a la vida 25. júla v Záhrade Domu Albrechtovcov.
„Celkovo tento rok na festivale vystúpi viac ako 150 umelcov z 10 krajín, na rôznych miestach v Bratislave i mimo hlavného mesta. Súčasťou programu sú opäť slovenské premiéry, obľúbené neformálne koncerty v záhradách a parkoch aj séria #NextGeneration, ktorá je venovaná výrazným mladým talentom. Pokračujeme tiež v minuloročnej novinke v podobe Majstrovských kurzov Eugena Suchoňa, ktoré sa uskutočnia v Pezinku,“ priblížila riaditeľka festivalu Janka Kovalčik.
Zdroj: SITA.sk - V hlavnom meste sa začne 22. ročník festivalu Viva Musica! Posunie sa aj mimo centra Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.
V Indii musia odstrániť obrovskú Messiho sochu, vo vetre sa kýve a predstavuje riziko
V Indii musia odstrániť obrovskú Messiho sochu, vo vetre sa kýve a predstavuje riziko