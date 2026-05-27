 Streda 27.5.2026
 Meniny má Iveta
 Zaujímavosti

27. mája 2026

V Indii musia odstrániť obrovskú Messiho sochu, vo vetre sa kýve a predstavuje riziko


Sochu argentínskej futbalovej legendy v indickej Kalkate musia odstrániť a nie je známe, či ju v budúcnosti umiestnia na iné miesto. Obrovská socha futbalovej superhviezdy Lionela Messiho v indickej ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Sochu argentínskej futbalovej legendy v indickej Kalkate musia odstrániť a nie je známe, či ju v budúcnosti umiestnia na iné miesto.


Obrovská socha futbalovej superhviezdy Lionela Messiho v indickej Kalkate musia odstrániť pre bezpečnostné obavy. Sharadwat Mukherjee, zákonodarca zo západného Bengálska, totiž informoval, že socha vysoká 21 metrov, ktorú postavili na počesť Messiho minuloročnej návštevy v rámci jeho tzv. GOAT Tour, sa vo vetre kýva a predstavuje riziko.

Socha zlatej farby zachytáva 38-ročného argentínskeho hráča a hviezdu amerického tímu Inter Miami pri zdvíhaní trofeje majstrovstiev sveta vo futbale. Nový zabezpečovací zásah zahŕňa pracovníkov, ktorí pripevňujú okolo jej ramien laná, aby ju stabilizovali.
 
Mukherjee zdôraznil, že bezpečnostné posudky inžinierov preukázali nevyhovujúci stav sochy a jej odstránenie chcú vykonať čím skôr, hoci termín demontáže zatiaľ nie je známy. Zatiaľ nie je ani známe ani to, či socha bude neskôr znovu vystavená na inom mieste.

Argentína začne účinkovanie na tohtoročnom svetovom šampionát už 16. júna zápasom proti Alžírsku v Kansas City. Messi zatiaľ oficiálne nepotvrdil svoju účasť na turnaji, no očakáva sa jeho rekordný šiesty štart na MS.
 
India má populáciu 1,4 miliardy a je svetovou veľmocou v krikete, no vo futbale je až na 142. mieste rebríčka FIFA. Napriek tomu je futbal podľa prieskumu spoločnosti Nielsen druhý najobľúbenejší šport v krajine.


Zdroj: SITA.sk

