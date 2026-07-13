Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

V horúčave skrátenú etapu vyhral Van der Poel, novinárske auto zranilo osem divákov


Tagy: horúčava Tour de France 2023 únik víťazstvo

Mathieu van der Poel ovládol skrátenú 9. etapu na Tour de France. Deviatu etapu na Tour de France organizátori síce skrátili pre extrémne teplo o 30 km, ale ponechali v nej všetky štyri kategorizované ...



Zdieľať
cycling_tour_de_france_29_74 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Mathieu van der Poel ovládol skrátenú 9. etapu na Tour de France.


Deviatu etapu na Tour de France organizátori síce skrátili pre extrémne teplo o 30 km, ale ponechali v nej všetky štyri kategorizované stúpania.

Podľa predpokladov sa o víťazovi rozhodlo z úniku, keď bojovali o víťazstvo cyklisti s klasikárskou náturou. Holanďan Mathieu van der Poel ukázal, že je zo štvorice najsilnejší a vybojoval si tretí etapový triumf na Tour de France v kariére. Jeho víťazný čas na trase z Malemortu do Usselu (154,6 km) mal hodnotu 3:27:51 h.

Zdolal Nóra aj Brita


Pretekár tímu Alpecin - Premier Tech sa najlepšie cíti, keď šprintuje z prvého miesta a to aj predviedol. Van der Poel odolal útokom Nóra Tobiasa Johannessena (Uno-X Mobility) aj Brita Toma Pidcocka (Pinarello Q36,5 Pro Cycling Team), Francúz Alex Baudin (EF Education EasyPost) záverečné metre vypustil a uspokojil sa so štvrtým miestom. Skupinu prenasledovateľov doviedol do cieľa ako prvý Talian Filippo Ganna s odstupom 6 sekúnd.

Pogačar v pohode


Na čele celkového poradia zostal Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) s náskokom 2:42 min pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Visma/Lease a Bike) a 3:27 min pred Mexičanom Isaacom del Torom, ktorý je Pogačarov tímový kolega.

"Bol to super ťažký deň. Začiatok Tour nebol pre náš tím dobrý, ale zostali sme pokojní a trpezliví. Máme tu silnú skupinu a stále sme verili, že sa to zlepší. Je naozaj pekné ísť do prvého dňa odpočinku s víťazstvom v kapse," skonštatoval Van der Poel.

Keďže v predchádzajúcich dvoch dňoch pracoval ako rozbiehač šprintu pre svojho tímového kolegu Jaspera Philipsena, ktorý v šprintérskych etapách skončil štvrtý a piaty, v nedeľu mal 31-ročný Holanďan konečne šancu získať etapové víťazstvo aj pre seba.

Nevyhral veľkú klasiku


"Je to len moje tretie víťazstvo, takže to ukazuje, aké ťažké je pre mňa vyhrať etapu na Tour. Niekedy to vyzerá ľahko, pretože v minulých sezónach sa nám v tíme vždy podarilo vyhrať Monument alebo šprinty na Tour, ale vieme, že to nebude vždy také jednoduché. Preto stále pracujeme na zlepšení," podotkol víťaz.

Nedeľná etapa bola skrátená o približne 30 km pre meteorologické výstrahy pred extrémnym počasím v centrálnom regióne Corréze na juhozápade Francúzska. Teploty opäť dosiahli takmer 40 °C, hoci na niektorých miestach etapy boli bližšie k 30 °C.

Osmička v úniku


V úniku dňa sa ocitlo osem cyklistov, Van der Poel zaútočil 25 km pred cieľom v stúpaní na Mont Bessou s priemerom 6,4%. Nasledovať ho dokázali iba Johannessen, Baudin a Pidcock a potom už naplno útočili na cieľovú čiaru s 50-sekundovým náskokom pred výrazne zredukovaným pelotónom. Pri záverečnom taktizovaní sa náskok štvorky zredukoval na pár sekúnd, ale nakoniec si ho postrážili a došli do cieľa pred prenasledovateľmi.

"Nebol som si istý záverom. Strávil som veľa energie snahou udržať si náskok. Cesty boli hrozné na únik s protivetrom počas celého dňa. Bojovali sme a som vďačný, že sme to nakoniec zvládli," dodal Van der Poel.

Auto zranilo divákov


V cieli sa udial aj jeden necyklistický incident. Krátko pred záverečným šprintom štvorice v úniku prišlo do cieľa novinárske auto, narazilo do bariéry a zranilo osem divákov. V jednom prípade išlo o vážnejšie zranenie s prevozom do nemocnice.

Prefektúra Corréze uviedla, že vodič auta patriaceho novinám L'Equipe „ochorel“ necelých 500 metrov od cieľovej čiary, narazil do bariér vyznačujúcich trať a zranil divákov stojacich za ním.

"Jeden z divákov bol v nedeľu na urgentnej lekárskej starostlivosti, hoci jeho život nebol v ohrození, a ďalších sedem ľudí bolo zranených len ľahko," uviedol zdroj AFP.


Zdroj: SITA.sk - V horúčave skrátenú etapu vyhral Van der Poel, novinárske auto zranilo osem divákov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: horúčava Tour de France 2023 únik víťazstvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Časy solených rýb či kapustných listov sú preč. Klimatická kríza núti Tour de France meniť prístup k horúčavám
<< predchádzajúci článok
Talian Sinner obhájil titul na Wimbledone. Dostal šek na 3,6 milióna libier

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 