V Humennom dokončujú niekoľko investičných akcií

Humenné 19. novembra (TASR) – V Humennom v súčasnosti dokončujú niekoľko investičných akcií. Oprava chodníka a priestranstva na Hrnčiarskej ulici má byť hotová v týchto dňoch. Rekonštrukciu Gaštanovej ulice zdržalo uloženie chráničov optických káblov. Informovala o tom Michaela Dochánová z tlačového referátu radnice.Prvú investičnú akciu realizuje v hodnote necelých 43.500 eur spoločnosť Klampo z Hažína nad Cirochou.priblížila Dochánová.Ako ďalej uviedla, na rozdiel od pôvodných plánov sa trochu posunie dokončenie rekonštrukcie cesty a chodníkov na štvrtej a piatej vetve Gaštanovej ulice, ktorú za 148.280 eur realizuje košická spoločnosť Eurovia. Dôvodom predĺženia termínu je podľa jej slov uloženie chráničov optických káblov v chodníkoch po oboch stranách rekonštruovaných častí tejto ulice. Obnova by mala byť hotová v priebehu tohto týždňa.Spojovací chodník za bytovým domom na Laboreckej ulici č. 4 v celkovej dĺžke 75 metrov by mali podľa Dochánovej dokončiť do 7. decembra. Realizuje ho michalovská spoločnosť Dudistav v rozpočtovom náklade 19.000 eur.priblížila Dochánová. Podľa jej ďalších slov robotníci v súčasnosti pracujú aj na dokončení ďalších investičných akcií. Ide najmä o rekonštrukciu chodníkov v meste.