Energetická agentúra: Vývoj na slovenskom trhu je prevažne pozitívny

Bratislava 19. novembra (TASR) - Vývoj v energetike SR je prevažne pozitívny. Vyplynulo to z hodnotenia slovenskej energetiky Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA), ktorej závery prezentoval v pondelok v Bratislave na medzinárodnej Stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC - Central European Energy Conference) 2018 výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.Podľa Birola sú závery auditu, pri porovnaní s posledným auditom z roku 2012, prevažne pozitívne.spresnil.Správa IEA odporúča Slovensku napríklad aktualizovať energetickú politiku, čo SR neurobila od roku 2014 a zahrnúť do nej ambiciózne ciele na znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 a ďalej. Taktiež odporúča zamerať sa napríklad na modernizáciu teplárenstva, najmä úpravou regulácie tak, aby povzbudzovala k ďalším investíciám a zvyšovaniu flexibility.Emisie CO2 sú podľa Birola zrejme najvážnejším globálnym problémom.doplnil.Audit slovenského energetického sektora a energetickej politiky odovzdal Birol slovenskému ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi (Smer-SD) ako najvyššiemu vládnemu predstaviteľovi zodpovednému za energetické otázky. Ten prisľúbil, žeKonferencia CEEC bude pokračovať v utorok 20. novembra. Zameria sa na klimatické ciele, dekarbonizáciu, tzv. smart riešenia v energetike, ale aj problematiku investícií do energetiky.Organizátorom konferencie je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a slovenského predsedníctva vo V4.