V Hurbanove majú recept na výrobu udržateľného piva

12.12.2022 (Webnoviny.sk) -Pestovanie sladovníckeho jarného jačmeňa, po ktorom je najväčší dopyt, nie je vôbec jednoduché, práve naopak. Vyžaduje si dobré podmienky a keďže počasie nie je možné vopred naplánovať či odhadnúť, pestovatelia nedokážu predpovedať, aká veľká a kvalitná úroda nakoniec bude. Sladovnícky jačmeň je náročný na pôdne a klimatické podmienky, ale tiež na správny čas sejby. Pre jeho kvalitné dopestovanie je nevyhnutný dostatok vlahy, svetla a výživy. Problém predstavuje príliš suché počasie, ale tiež dlhé tropické dni s teplotami nad 30 stupňov. Po vypestovaní je nutné prihliadať aj na čas a technológiu zberu a skladovania. Pestovanie sladovníckeho jačmeňa si teda vyžaduje dôkladnú starostlivosť od výberu správnej odrody, sejby, agrotechniky a až po jeho samotné spracovanie a uchovanie. Práve nepriaznivá klíma robí pestovateľom v posledných rokoch poriadne vrásky, ale zároveň ich aj inšpiruje k novým technologickým postupom.Udržateľné pestovanie sladovníckeho jačmeňa je preto alfou a omegou tradičnej pivovarníckej výroby. Odvíja sa od neho nezameniteľná chuť, farba a telo dobre vychladeného piva, na ktoré ste zvyknutí u vášho obľúbeného výčapníka. Aj preto pivovar a sladovňa v Hurbanove výrobu sladu, piva, ale aj radlerov a cideru, poctivo zakladá na udržateľných procesoch, ktoré garantujú jedinečnú chuť výsledných produktov. Hurbanovská sladovňa, ktorá je najväčšou v stredoeurópskom regióne, je súčasťou globálnej iniciatívy "Načapuj si lepší svet", v rámci ktorej HEINEKEN Slovensko dlhodobo podporuje domácich pestovateľov a ich udržateľné hospodárenie. To v Hurbanove vnímajú aj z pohľadu zaťažovania pôdy používaním menšieho množstva hnojív, herbicídov, pesticídov, znižovaním intenzity a frekvencie ich aplikácie.Spolu s poľnohospodármi hľadajú zamestnanci HEINEKENu spôsoby, ako implementovať tieto nové agrotechnické postupy do praxe. "V rámci hľadania odpovedí na klimatické zmeny spolu so šľachtiteľmi a pestovateľmi aktívne riešime aj dopyt po nových odrodách jačmeňa na výrobu kvalitného sladu," deklaruje Tomáš Sevčík, manažér hurbanovskej sladovne. Výsledkom tejto spolupráce je, že od roku 2015 už takto našlo uplatnenie šesť nových odrôd, ktoré sa zaradili na medzinárodnú listinu odrôd HEINEKEN. Dosahujú lepšiu úrodu, vyššiu sladovnícku kvalitu a väčšiu odolnosť proti chorobám a neustále sa meniacim klimatickým podmienkam. Nové odrody pomáhajú napríklad aj pri znižovaní spotreby vody pri výrobe sladu.Kvalita vstupných surovín je základom chuti dobrého piva. Aj pri ich nákupe HEINEKEN Slovensko oslovuje v prvom rade lokálnych poľnohospodárov. "Viac ako polovica zo 135 000 ton sladovníckeho jačmeňa, ktorý sme minulý rok nakúpili, pochádzala z udržateľného poľnohospodárstva. Vyše 80 % bolo od domácich pestovateľov. Do roku 2030 máme v pláne nakupovať jačmeň len z udržateľných zdrojov. To sa už v roku 2021 na 100 % podarilo pri nákupe chmeľu," tvrdí Tomáš Ševčík.Podpora miestnych pestovateľov má okrem rozvoja komunity aj ďalší, nemenej významný rozmer – znižovanie celkovej uhlíkovej stopy. Je to jeden z primárnych cieľov HEINEKENu aj v rámci globálnej stratégie. Spoločnosť sa zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040 (30 % zníženie do roku 2030). Kúpou jačmeňa zo Slovenska sa výrazne zmierňuje aj dopad tvorby uhlíkovej stopy. Jačmeň, ktorý sa im nepodarí kúpiť na Slovensku však s ohľadom na uhlíkovú stopu dovážajú výlučne zo CEE regiónu v rádiuse do 450 km od sladovne. S dosiahnutím úplnej uhlíkovej neutrality sú spojené aj mnohé investície do ekologickej výroby a inovácií. Nedávno v Hurbanove napríklad uviedli do prevádzky nové silo na kryštálový cukor. Vďaka nemu sa tekutý cukrový sirup namiesto dovážania vyrába priamo v pivovare. Ročne tak emisie CO2 z dopravy tejto suroviny znížili o dve tretiny.Spoločnosť HEINEKEN sa na Slovensku snaží o rozvoj dlhodobého podnikania. Na tejto ceste si stanovuje prísne ciele a ponúka riešenia. Všetci jej dodávatelia sa riadia tzv. Dodávateľským kódexom. Zaväzujú sa v ňom dodržiavať vysoké štandardy, ktoré sa týkajú ich obchodného správania, dodržiavania ľudských práv, ale aj úcty k životnému prostrediu. Jeho ochrana je v rámci trvalej udržateľnosti pre HEINEKEN kľúčová.Jednoducho kvalitné a chutné pivo musí byť aj udržateľné – z poľa až do pohára. A preto je v HEINEKENe hlavnou ingredienciou ich pivnej receptúry lokálnosť. Len tak môže priniesť svojim priaznivcom jedinečný a dlhodobý zážitok.