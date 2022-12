Prieskum ukázal, kedy nakupujeme vianočné darčeky a koľko percent ľudí nenakúpi žiadne

Na vianočné darčeky si nepožičiavame

Kto sa prikláňa k šetreniu?

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Skoro dve pätiny Slovákov nakupujú vianočné darčeky jeden až tri mesiace pred Vianocami , majú na ne vopred našetrené peniaze a strážia si ich cenu. Až tesne pred Vianocami a iba v zľavových akciách nakupuje darčeky takmer štvrtina Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika.Na Vianoce sa s veľkým predstihom a s ohľadom na ceny tovaru pripravujú predovšetkým ženy s podielom 43 %, menej už muži s podielom 33 %. Pokiaľ však ide o nakupovanie darčekov na poslednú chvíľu, bez ohľadu na ich cenu, dominujú už muži oproti ženám.Mierne nad 10 % Slovákov v prieskume uviedlo, že žiadne vianočné darčeky kupovať nebudú, pretože na ne nemajú dosť peňazí. Najčastejšie ide o ľudí v dôchodkovom veku, bez zamestnania, ktorým financie často nestačia ani na najlacnejšie jedlo a oblečenie.„Rozhodnutie nekupovať na Vianoce žiadne darčeky, ak na ne nemáme našetrené, je určite správne," myslí si generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová . Len o niečo menší podiel respondentov prieskumu, a to 8 %, uvádza, že si v rámci rodiny takisto žiadne darčeky nedávajú a Vianoce považujú predovšetkým za príležitosť stráviť nejaký čas spoločne.Tento prístup volia predovšetkým dôchodcovia alebo ľudia zamestnaní v poľnohospodárstve a lesníctve. Dlhodobo sa tiež ukazuje, že si Slováci na vianočné darčeky, pokiaľ na ne nemajú peniaze, spravidla nepožičiavajú.Približne jeden až tri mesiace pred Vianocami, ale bez ohľadu na cenu, nakupuje darčeky 10 % Slovákov. Tento prístup zastávajú skôr muži než ženy, všeobecne ľudia vo veku 25 až 34 rokov, zamestnaní v sektore IT a telekomunikáciách a zamestnanci bankových a poisťovacích služieb, s vyšším osobným príjmom.Podľa minuloročného prieskumu UniCredit Bank najčastejšie Slováci míňali na darčeky v rozmedzí 201 až 300 eur, tento rok priemerná suma klesla a najčastejšie minú na darčeky len 101 až 200 eur. Zmeny v nákupnom správaní sa najmenej týkajú dvoch až štvorčlenných domácností. Dospelí žijúci osamote a domácnosti s piatimi a viac členmi sa prikláňajú k šetreniu na darčekoch.Priemerne chcú na darčekoch ľudia ušetriť aspoň 100 eur. Hodnota darčekov pre jednotlivých členov rodiny alebo priateľov potom nevyhnutne klesá.