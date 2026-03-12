Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

V Ilave našli v rodinnom dome dobodané telo, polícia vyšetruje tragickú smrť muža


Tagy: Násilie Trenčianska krajská polícia trenčianska polícia Vražda

Polícia vyšetruje násilnú smrť muža v Ilave. Ako priblížila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti vo štvrtok v ranných hodinách prijali ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 12.3.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje násilnú smrť muža v Ilave. Ako priblížila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti vo štvrtok v ranných hodinách prijali oznámenie, že sa v jednom z rodinných domov v Ilave našlo telo muža.


Ten zomrel na následky násilného konania inej osoby. Policajné hliadky oznámenie na mieste preverili a potvrdili. Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.

Na mieste vykonávajú prvotné úkony, aby smrť muža objasnili. Portál topky.sk spresnil, že išlo o 55-ročného muža a na mieste prebiehal masívny policajný zásah. Podľa informácií portálu noviny.sk bolo telo muža dobodané.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V Ilave našli v rodinnom dome dobodané telo, polícia vyšetruje tragickú smrť muža © SITA Všetky práva vyhradené.

Slovensko sa na EXPO 2027 v Belehrade predstaví ako „ihrisko príležitostí“ – FOTO
S privátnymi značkami z Lidla máte vždy na výber. Výhodnejšie ceny obľúbených potravín naprieč kategóriami sú toho dôkazom

