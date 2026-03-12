|
Štvrtok 12.3.2026
Meniny má Gregor
Denník - Správy
12. marca 2026
V Ilave našli v rodinnom dome dobodané telo, polícia vyšetruje tragickú smrť muža
Polícia vyšetruje násilnú smrť muža v Ilave. Ako priblížila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti vo štvrtok v ranných hodinách prijali ...
12.3.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje násilnú smrť muža v Ilave. Ako priblížila trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, policajti vo štvrtok v ranných hodinách prijali oznámenie, že sa v jednom z rodinných domov v Ilave našlo telo muža.
Ten zomrel na následky násilného konania inej osoby. Policajné hliadky oznámenie na mieste preverili a potvrdili. Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.
Na mieste vykonávajú prvotné úkony, aby smrť muža objasnili. Portál topky.sk spresnil, že išlo o 55-ročného muža a na mieste prebiehal masívny policajný zásah. Podľa informácií portálu noviny.sk bolo telo muža dobodané.
Zdroj: SITA.sk - V Ilave našli v rodinnom dome dobodané telo, polícia vyšetruje tragickú smrť muža © SITA Všetky práva vyhradené.
