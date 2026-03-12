|
12. marca 2026
Slovensko sa na EXPO 2027 v Belehrade predstaví ako „ihrisko príležitostí“ – FOTO
Slovenská republika oficiálne predstavila tému svojej národnej expozície pre blížiacu sa svetovú výstavu EXPO 2027, ktorá sa uskutoční v Belehrade v Srbsku. Motto ...
Zdieľať
12.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika oficiálne predstavila tému svojej národnej expozície pre blížiacu sa svetovú výstavu EXPO 2027, ktorá sa uskutoční v Belehrade v Srbsku. Motto expozície znie „Slovensko – ihrisko príležitostí“ so sloganom „Kde sa hra mení na príležitosť“. Cieľom je prezentovať Slovensko ako modernú, inovatívnu a atraktívnu krajinu pre cestovný ruch, investície a medzinárodnú spoluprácu.
Generálny komisár Lukáš Parízek so svojim tímom absolvoval v Belehrade druhé medzinárodné stretnutie účastníkov EXPO 2027, kde verejne krstili tému slovenskej národnej expozície. Parízek zdôraznil, že Slovensko chce prostredníctvom konceptu „živého ihriska“ ukázať dynamický priestor, v ktorom sa talent a tvorivosť menia na podnikateľské príležitosti, inovácie a globálny pokrok.
Slovenský tím koordinoval svoju prezentáciu so susedmi v hale, kde bude pavilón umiestnený, a uskutočnil bilaterálne rokovania so zástupcami z viacerých krajín vrátane Nemecka, Francúzska, USA, Rumunska a ďalších. Spolupráca so silnými technologickými lídrami má podľa Parízka potenciál podporiť hospodársku diplomaciu.
Podujatie EXPO 2027 bude prvou svetovou výstavou organizovanou v regióne západného Balkánu, pričom očakáva účasť mnohých krajín a milióny návštevníkov. Slovenská agentúra SLOVAKIA TRAVEL je zodpovedná za prípravu a realizáciu národnej expozície, programové prezentácie a koordináciu partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom.
Matej Fekete, generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL, vyjadril, že cieľom je vytvoriť modernú prezentáciu Slovenska ako inovatívnej a zaujímavej destinácie, ktorá posilní jej pozitívny imidž v zahraničí.
Medzi podujatiami posledného obdobia patrilo kultúrno-spoločenské podujatie „Artgitar“ na pôde slovenského veľvyslanectva v Belehrade, ktoré slúžilo ako platforma na nadväzovanie kontaktov s kľúčovými srbskými partnermi. Tím taktiež navštívil stavenisko EXPO 2027 v časti Surčin kvôli prehľadu o stave infraštruktúry a pripravenosti slovenského pozemku.
Slovenská expozícia bude zameraná na štyri strategické oblasti: novú generáciu biznisu, turizmu, kultúry a športu. Krajinu bude prezentovať ako bezpečný a inovatívny uzol pre talenty v oblastiach umelej inteligencie, kyberbezpečnosti a udržateľného turizmu.
Slovensko je už od roku 2015 považované za jednu z popredných krajín sveta v oblasti udržateľného cestovania. Podľa Euromonitor International patrí medzi päť najudržateľnejších turistických destinácií sveta, čo potvrdzuje úspešnosť jeho prístupu k cestovnému ruchu.
Matej Fekete doplnil, že Slovensko ponúka príbehy o zachovanej prírode, autentických regiónoch a zážitkoch rešpektujúcich miestne prostredie, čím si buduje silný a udržateľný imidž v oblasti cestovného ruchu.
Téma slovenskej expozície
