V Iowe odštartovali stranícke primárky pred prezidentskými voľbami, favoritmi sú Sanders a Trump

4.2.2020 (Webnoviny.sk) -Vyhlásenie výsledkov primárok Demokratickej strany v americkom štáte Iowa, ktoré predchádzajú novembrovým prezidentským voľbám, zdržali technické problémy. Iowská Demokratická strana (Iowa Democratic Party, IDP) informovala, že objavili "nezrovnalosti".Zdôraznila však, že bezprecedentné zdržanie je výsledkom "problému s nahlasovaním" a nie v dôsledku "hacknutia alebo narúšania". "Integrita výsledkov je prvoradá. Vo výsledkoch sme zaznamenali oneskorenie v dôsledku kontrol kvality a skutočnosti, že IDP nahlasuje prvýkrát tri súbory údajov," vyjadrila sa hovorkyňa strany Mandy McClure.Demokratický predseda okresu Des Moines Tom Courtney uviedol, že v jeho okrese mali problémy s aplikáciou vytvorenou na nahlasovanie výsledkov. Keďže aplikácia zlyhala, okrskoví predstavitelia museli výsledky hlasovania telefonovať na ústredie strany, ktorému sa krátko na to preťažili telefónne linky. V dôsledku oneskorenia predstavitelia strany telefonovali s jednotlivými kampaňami.Voliči v Iowe v pondelok išli hlasovať do vyše 1 600 škôl, knižníc a kostolov v 99 okresoch. Primárky v štáte majú špecifický formát volebných zhromaždení, nazývaný caucus, čo znamená, že za kandidátov nemôže hlasovať ktokoľvek, tak ako vo väčšine veľkých štátov, ale len zaregistrovaní podporovatelia každej zo strán.Z 11 demokratických kandidátov na nominanta do samotného prezidentského duelu sú favoritmi senátor z Vermontu Bernie Sanders, bývalý viceprezident Joe Biden, niekdajší starosta South Bendu v Indiane Pete Buttigieg, senátorka z Massachusetts Elizabeth Warren a minnesotská senátorka Amy Klobuchar.Primárky mala v pondelok v Iowe aj Republikánska strana, pre ktorú to bola skôr formalita, keďže z nich víťazne vyšiel súčasný prezident Donald Trump. Jeho kampaň na oneskorenie demokratických výsledkov dlho so svojou reakciou dlho nečakala."Demokrati si robia starosti z caucusového neporiadku, ktorý si vytvorili s najhorším zlyhaním v histórii", vyhlásil manažér Trumpovej kampane Brad Parscale v stanovisku. "Bolo by pre ľudí prirodzené spochybňovať poctivosť procesu," dodal.Po Iowe budú na budúci týždeň nasledovať primárky v New Hampshire, 22. februára príde na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca. Vtedy bude tradičný "volebný superutorok", keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.