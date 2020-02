Streľba na americkom internáte si vyžiadala dve mŕtve ženy a zranené dieťa (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Dve ženy prišli o život a dieťa utrpelo zranenia v pondelok pri streľbe v internáte v americkom štáte Texas. Incident sa stal ráno na Texas A&M University-Commerce, kde do skorého popoludnia platila výzva, aby si študenti a zamestnanci našli úkryt na mieste ich výskytu.Náčelník univerzitnej polície Bryan Vaughn uviedol, že zhruba o štvrť na jedenásť reagovali na telefonát a v jednej z internátnych izieb našli dve mŕtve ženy. V miestnosti bol aj zhruba dvojročný chlapec, ktorého vzali do nemocnice. Dieťa je v stabilizovanom stave.Úrady neidentifikovali podozrivého strelca a ani neuviedli, či boli zosnulé ženy študentky univerzity. Univerzita zrušila po streľbe vyučovanie a neskôr oznámila, že to potrvá až do štvrtka. Internát Pride Rock a okolitá oblasť sú v dôsledku vyšetrovania zatiaľ uzavreté.