V Iowe štartujú stranícke primárky pred prezidentskými voľbami, favoritmi sú Sanders a Trump

Jedenásť kandidátov

Bloomberg vstúpil neskoro

Marcový volebný superutorok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom štáte Iowa sa v pondelok konajú prvé stranícke primárky pred novembrovými prezidentskými voľbami. Ich výsledky môžu veľa napovedať o tom, kto nakoniec postúpi do samotného prezidentského duelu.To sa týka v tomto volebnom cykle hlavne demokratov - v prípade republikánov sú primárky skôr formalitou.Hoci o priazeň voličov v Iowe sa budú uchádzať aj ďalší dvaja republikánski politici, nikto nepochybuje o tom, že nomináciu do novembrového súboja o Biely dom získa nakoniec súčasný prezident Donald Trump.Nejasnejšia je situácia v tábore demokratov, kde je až jedenásť kandidátov a nikto z nich nie je jednoznačným favoritom.Do popredia sa v posledných prieskumoch dostáva opäť senátor Bernie Sanders, ktorého podporuje napríklad aj populárna kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez.Minimálne v Iowe je jednoznačne najväčším favoritom. Situácia sa však pokojne môže vyvinúť aj inak, čo sa už mnohokrát v histórii stalo.Zaujímavosťou je, že v Iowe vôbec nekandiduje jeden z najsilnejších demokratických kandidátov, bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.Ten totiž do súboja o demokratickú nomináciu vstúpil neskoro, spolieha sa najmä na platenú reklamu v médiách a nie až tak veľmi na osobný kontakt s voličmi.Keďže ide o presný opak stratégie, aká je potrebná na menšie štáty typu Iowy, Bloomberg tento štát úplne vypustil a do súboja nastúpi až neskôr.Primárky v Iowe majú špecifický formát, nazývaný causus, čo znamená, že za kandidátov nemôže hlasovať ktokoľvek, tak ako vo väčšine veľkých štátov, ale len zaregistrovaní podporovatelia každej zo strán.Význam primárok v Iowe nie je vo veľkosti štátu - Iowa má len tri milióny obyvateľov - ale jednoducho v tom, že sú prvé.Už viackrát v minulosti sa stalo, že sa primárky v Iowe skončili prekvapením, a toto prekvapenie predznamenalo celý ďalší vývoj primárok alebo aj neskorších volieb.Po Iowe budú budúci týždeň nasledovať primárky v New Hampshire, 22. februára príde na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca.Vtedy sa môžeme tešiť na tradičný "volebný superutorok", keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.