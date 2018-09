V Iráne zadržali ľudí, lebo sa podieľali na uvedení Shakespearovej hry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 10. septembra (TASR) - Iránske úrady zadržali dvoch divadelníkov, ktorí sa podieľali na zinscenovaní hry Sen noci svätojánskej od anglického dramatika Williama Shakespeara.Agentúra IRNA s odvolaním sa na predstaviteľa rezortu kultúry Šahráma Karamího informovala, že zadržaní boli režisérka predstavenia Marjam Kázemíová a Saíd Asadí, riaditeľ divadla, v ktorom sa predstavenie hralo.Karamí spresnil, že oboch divadelníkov vzali do vyšetrovacej väzby v nedeľu večer po tom, ako zverejnili videotrailer o výsledku svojej práce. Podľa Karamího ide v prípade zatknutia "o nedorozumenie".Toto svoje tvrdenie ďalej nevysvetlil, dodal len, že príslušný súd súhlasil s prepustením zadržaných na kauciu vo výške 24.000 dolárov za každého z nich.Hru Sen noci svätojánskej v réžii Kázemíovej hrali do nedeľného večera sedemkrát. Hra je o dobrodružstvách štyroch mladých aténskych zaľúbencov a skupiny ochotníckych hercov so skupinou víl a škriatkov, ktorí žijú v tmavom lese za mestom. Sen noci svätojánskej patrí medzi Shakespearove najobľúbenejšie komédie a často sa hráva na celom svete. Konzervatívci v Iráne však odmietajú akúkoľvek kultúru zo Západu.