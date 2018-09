Lubyová: GP SR dáva za pravdu postupu MŠVVŠ pri registrácii SAV

Na archívnej snímke Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. septembra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR dáva za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV). GP SR informuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR by malo v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI) alebo ich registráciou. Uviedla to v pondelok po skončení rokovania Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS)." povedala Lubyová. Podľa nej toto potvrdzuje stanovisko a informáciu, ktoré ministerstvo školstva od začiatku tlmočilo, "Podľa Lubyovej sa konštatuje, že ministerstvo, ktoré uskutočňuje registráciu, môže konanie o návrhoch na zápis uskutočniť dvoma spôsobmi, a to buď zápisom návrhov do registra, alebo zastavením tohto konania. "povedala Lubyová. Zároveň podotkla, že GP SR upozornila ministerstvo, aby v primeranej lehote konalo." vysvetlila Lubyová. Doplnila, že vzhľadom na to, že rezort školstva vedel o tom, že sa SAV obrátila na GP SR, chceli aj vyčkať na toto rozhodnutie. "," povedala Lubyová s tým, že ďalší postup pre SAV určí podľa nej Národná rada (NR) SR." poznamenal poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS). Podľa neho poslanci nie sú absolútne o celej veci dostatočne informovaní.dodal poslanec.