V Izraeli sa začalo hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách

Jeruzalem 8. apríla (TASR) - Izraelská armáda od polnoci na 24 hodín uzavrie všetky vstupy na územie krajiny z pásma Gazy a Prejordánska. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.Toto opatrenie súvisí predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Izraeli budú konať v utorok, a začne platiť v noci na utorok od 00.01 h miestneho času. Vstup do Izraela z palestínskych území bude možný len z humanitárnych dôvodov.Volebné miestnosti sa v Izraeli otvorila v utorok o 07.00 h miestneho času (06.00 h SELČ). Voliť bude možné do 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).Denník Ynetnews na svojej webovej stránke v pondelok informoval, že už počas uplynulého víkendu začali voliť príslušníci izraelskej armády.Pripravených pre nich bolo 643 volebných urien, poznamenal predseda ústrednej volebnej komisie Hanan Melcer. Ubezpečil, že voliť budú môcť aj vojaci z jednotiek pôsobiacich v odľahlých oblastiach, keďže k dispozícii sú aj prenosné urny. Vyzval preto veliteľov jednotiek, aby umožnili svojim vojakom využiť svoje hlasovacie právo.Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sa v parlamentných voľbách v Izraeli odohrá veľmi tesný súboj medzi vládnucou pravicovou stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua a novou stredopravicovou stranou Modrá a Biela, na ktorej čele stojí bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády Benny Ganc.Analytici predpokladajú, že víťaz hlasovania bude musieť vstúpiť do koalície s ďalšími subjektmi.Pôvodne sa parlamentné voľby v Izraeli mali konať až v novembri tohto roku. Vlani v decembri sa však vládnuca koalícia dohodla na vypísaní predčasných volieb. Predchádzala tomu koaličná kríza, ktorú vyvolal spor o zákone o výnimkách z povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných židov.Strany, ktoré zastupujú túto komunitu, sú zastúpené v odstupujúcej vláde premiéra Netanjahua.