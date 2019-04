3 tipy ako si privyrobiť z domu cez internet

Avšak nie vždy to je také ľahké. Ak ste sa našli v niektorej z týchto skupín, tak je tento článok práve pre vás. Prinášame vám 3 najúspešnejšie tipy ako si privyrobiť doma cez internet.

1.Speňažte svoje hobby

Každý z nás má nejaký dar či talent. Niektorí ho vedia ľahko pretaviť do ziskov, iným sa to nepodarí celý život. Dôležitá vec je, nezabúdať na sebe pracovať, vylepšovať, vzdelávať sa a tým vytvárať svoju hodnotu.

Čo je dôležité na začiatku? Najskôr sa zamyslite nad tým, či je dopyt po danej službe či produkte, ktorú viete vytvoriť. Ak je dopyt, tak zvyčajne už existuje aj ponuka na trhu. Ak nie je, perfektné! Môžete byť jednotkou na trhu. Zvyčajne avšak býva konkurencie na mraky, čiže pri začiatku podnikania je vhodné si prezistiť aká je vaša konkurencia. Sú lepší ako vy? V čom? Čo výnimočné viete vy poskytnúť zákazníkom? V čom ste vy lepší/odlišní? Skúste si najskôr zodpovedať na tieto otázky a až následne s pripraveným plánom rozbiehať svoj biznis.

Uvedieme príklad:

Janka je mamička na materskej dovolenke. Janka veľmi rada tvorí rôzne ozdobné čelenky, náramky s ružičkami či inými ozdobami. Veľmi ju bavia tvorivé práce. Janka vie, že dopyt po takýchto kreatívnych veciach je dosť veľký, no i konkurencia je rozsiahla. Janka je výnimočná v tom, že vie vyrobiť extra rýchlo pre veľa zákaziek. Rozmýšľa, kto by mohol chcieť jej vytvorené produkty aj kúpiť. Janke sme poradili, aby sa zapojila do virtuálnych skupín umelcov (ako napr. Sashe.sk alebo iné FB skupiny) a tam skúsila osloviť svojich potenciálnych klientov. Od Janky nakúpilo už nieľko spokojných zákazníkov i dokonca ju oslovujú už aj napriamo. Dokonca mala tú česť vyrobiť svadobné doplnky pre 3 svadby. Momentálne pripravuje i eshop a teší sa veľkému záujmu.

2.Affiliate/dropshipping eshop

Ak nemáte talent, nezúfajte! Aj pre laikov, ktorí ho ešte neobjavili sú možnosti podnikania a zárobku cez internet. Najjednoduchším spôsobom ako zarobiť na predaji je dropshipping či affiliate marketing. Ide o predaj tovaru či služieb bez toho, aby ste ho vy mali na sklade či doručili. Jednoducho povedané - robíte marketing inej firme, ktorá vás platí za každú zákazku, ktorú jej prinesiete. Stojí to za vyskúšanie, no nie?

3.Vyhrajte v Loto

Pre tých, ktorí si vôbec neveria či už v podnikaní so svojím talentom alebo s marketingom pre inú firmu, máme už len posledné odporučenie. Skúste podať stávky, avšak stávkujte s rozumom. Vyhraďte si každý mesiac malý balík peňazí a skúste svoje šťastie napr. v Loto alebo Keno 10. Výhry sú naozaj krásne, stačí mať iba šťastie. Napríklad v Keno 10 vyhralo tento týždeň okolo 42 000 ľudí najvyššiu sumu (okolo 10 000 eur). Avšak treba brať do úvahy, že nepoznáme počet ľudí, ktorí si keno stávku i vložili. Výsledky LOTO či výherné čísla KENO 10 si môžete pozrieť i online.

Na čo si dať pozor pri podnikaní cez internet?

Podnikanie cez internet znie lákavo a ľudia ho veľmi radi skúšajú, no zabúdajú na to, že existuje veľa zákazníkov, ktorí do 14-tich dní radi vracajú tovar. Je to taktika zákonom povolená, len dajte pozor, či vaše výrobky sa v tomto prípade neoplatí radšej ponúkať na “požičanie” (napr. Ako sú eventové svadobné doplnky a pod.).

Každý človek má v sebe talent, len ho musí objaviť. Ak máte chuť sebaspoznávať, je to to najcennejšie, čo pre seba môžete urobiť. Venujte si čas na seba, budete mať z toho radosť vy i vaša rodina. Prajeme vám veľa šťastia!