V japonskej zátoke sa začal každoročný kontroverzný lov delfínov

Tokio 2. septembra (TASR) - V japonskom prímorskom meste Taidži začali s každoročným lovom delfínov. Pri tejto kontroverznej praktike naženú rybári delfíny do zátoky a väčšinu z nich na plytčine zabijú pre mäso. Zvyšné jedince predajú do akvárií a zábavných parkov, informovala v pondelok stanica BBC.Lov delfínov v Taidži prebieha už celé desaťročia. V roku 2009 sa stal predmetom oscarového dokumentárneho filmu Zátoka, vďaka ktorému na seba pritiahol celosvetovú pozornosť. Japonsko sa napriek ostrému nesúhlasu zo strany medzinárodného spoločenstva vrátilo tento rok aj ku komerčnému lovu veľrýb.Lov delfínov v Taidži sa začal v nedeľu, podľa japonských médií sa však zatiaľ do prístavu nevrátila s delfínmi ani jedna loď. Podľa environmentálnej skupiny The Dolphin Project bolo v pondelok zabitých päť delfínov sivých. Japonská vláda na tento rok povolila zabitie alebo odchyt dovedna 1700 delfínov.Environmentalisti označujú lov za extrémne krutý. Delfínom pritom trvá až do 30 minút, kým sa zadusia alebo utopia. Rybári z Taidži zase tvrdia, že na love a predaji z neho je miestna komunita existenčne závislá. Očakáva sa, že lov delfínov bude prebiehať približne pol roka.Dopyt po delfíňom a veľrybom mäse v ostatných rokoch klesol, pričom sa zistilo, že oba druhy často dosahujú nezdravé hladiny ortuti, uvádza BBC. Dodáva, že živé delfíny sa predávajú za omnoho vyššie sumy než ich mäso - do zábavných parkov a akvárií, ktoré však čelia čoraz väčšiemu tlaku, aby zvieratá odchytené v Taidži nekupovali.Japonsko sa v tomto roku už dostalo pod paľbu kritiky za to, že obnovilo komerčný lov veľrýb. K takémuto kroku krajina pristúpila po tom, ako v júli vystúpila z Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC), ktorá komerčný lov veľrýb celosvetovo zakázala v roku 1986.Japonsko s lovom veľrýb aj napriek moratóriu IWC nikdy úplne neprestalo a každoročne zabíjalo stovky týchto cicavcov pri misiách, ktoré nazývalo prieskumnými, pripomína BBC. Dodáva, že s komerčným lovom tento rok začalo 1. júla, pričom už zabilo a predalo na mäso prvé z veľrýb.